Potrivit agenţiilor de ştiri private DHA şi IHA, suspectul, care este încă în libertate, a deschis mai întâi focul într-un restaurant, ucigând proprietarul şi un angajat şi rănind mai mulţi clienţi, înainte de a împuşca mortal alţi doi bărbaţi în timp ce fugea de la locul faptei.

Atacul a avut loc la nord de Tarsus, la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Mersin, declanșând o amplă operațiune de căutare a poliției pentru localizarea atacatorului, la care au participat și elicoptere.

DHA a precizat că atacatorul ar fi un adolescent de 17 ani, înarmat cu o pușcă.

Violențele au avut loc la o lună după două atacuri armate comise de adolescenți care au zguduit Turcia.

În primul incident, 16 persoane au fost rănite, iar în al doilea atac au murit 10 persoane, majoritatea copii de vârstă școlară.