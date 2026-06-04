De la grupurile de părinți de pe Facebook până la chatbot-uri care pot genera explicații medicale în câteva secunde, accesul la informație nu a fost niciodată mai simplu. Dar cât de corecte sunt aceste informații și unde se termină utilitatea lor și începe pericolul?

Într-un interviu acordat emisiunii „Doctor de Bine”, profesorul Mihai Craiu, medic pediatru, vorbește despre impactul rețelelor sociale asupra deciziilor medicale ale părinților, despre riscurile dezinformării și despre modul în care inteligența artificială ar putea schimba relația dintre pacient și medic. Specialistul atrage atenția că, deși tehnologia poate fi un aliat valoros, niciun algoritm nu poate înlocui experiența clinică și evaluarea directă a copilului.

Au influență rețelele sociale atunci când părinții caută sfaturi medicale?

Mihai Craiu: „Răspunsul este evident unul afirmativ. Și cred că răspunsul de astăzi va fi depășit peste un an sau doi, pentru că sistemele de inteligență artificială devin tot mai accesibile și mai performante. De altfel, există deja studii care arată că anumite modele de inteligență artificială se descurcă destul de bine în analiza unor scenarii medicale reale. Nu este neapărat rău că părinții caută informații online. Dreptul pacientului la informație este firesc. Problema apare atunci când informațiile provin din rețele sociale și nu din surse bazate pe dovezi medicale. Algoritmii platformelor promovează conținutul care generează reacții și emoții, nu neapărat informația cea mai riguroasă”.

Cum ar trebui să folosească părinții inteligența artificială atunci când au întrebări despre sănătatea copilului?

Mihai Craiu: „Instrumentele de inteligență artificială pot fi utile dacă sunt folosite corect și dacă întrebările sunt formulate bine. Însă ele nu pot înlocui medicul. Copilul nu poate fi evaluat complet printr-un ecran. Încă nu există suficienți senzori care să facă ceea ce poate face un medic prin examinare, experiență și intuiție clinică. Sfatul meu este ca părinții să folosească aceste instrumente ca surse suplimentare de informare, nu ca substitut pentru consultația medicală. De aceea, părinții nu ar trebui să folosească tratamente recomandate altor copii și nici măcar să presupună că ceea ce a funcționat la un frate va funcționa identic la altul”.

Social media i-a făcut pe părinți mai informați sau mai speriați?

Mihai Craiu: „Și una, și alta. Părinții sunt fără îndoială mai informați decât în urmă cu câteva decenii. Au acces instantaneu la informații și la resurse medicale. Problema este că nu toată informația este de aceeași calitate. În plus, cantitatea uriașă de informații poate genera anxietate. Pe subiecte sensibile, rețelele sociale au tendința să amplifice informațiile emoționale, iar acestea circulă mai rapid decât cele bazate pe dovezi. De aceea, părinții trebuie să se întrebe mereu: această informație îmi este cu adevărat utilă? Îmi facilitează accesul la îngrijire medicală sau doar mă sperie?”

Pot informațiile false din social media să pună în pericol viața copiilor?

Mihai Craiu: „Din păcate, da. Există situații în care părinții refuză măsuri preventive demonstrate științific și ajung să expună copiii unor riscuri serioase. Am discutat recent despre un nou-născut care a dezvoltat o complicație gravă, deși aceasta putea fi prevenită foarte simplu prin administrarea vitaminei K la naștere. Când este vorba despre afecțiuni severe, boli oncologice, boli autoimune sau alte probleme grave, tratamentele validate medical nu trebuie înlocuite cu soluții promovate pe internet”.

De ce au atât de mult succes influencerii fără pregătire medicală?

Mihai Craiu: „Pentru că vorbesc simplu și accesibil. Oamenii au nevoie să fie ascultați și să primească explicații pe înțelesul lor. Influencerii reușesc deseori să comunice într-un limbaj mai apropiat de public. Mai există și un alt factor: frica. Oamenii se tem de ceea ce nu cunosc, iar influencerii oferă răspunsuri rapide și aparent simple la probleme complexe. Acesta este un semnal important și pentru corpul medical. Trebuie să învățăm să comunicăm mai bine și mai clar cu pacienții”.

Pot rețelele sociale să influențeze negativ percepția adolescenților despre sănătate?

Mihai Craiu: „Pot influența, dar nu neapărat doar negativ. Există și exemple pozitive. Mulți tineri medici folosesc platforme precum TikTok pentru a transmite informații medicale corecte într-un format adaptat generației actuale. Problema nu este platforma în sine, ci calitatea informației distribuite. Dacă mesajele sunt corecte și prezentate într-un limbaj accesibil, rețelele sociale pot deveni un instrument valoros de educație pentru sănătate”.

Ar trebui mai mulți medici să fie prezenți în social media?

Mihai Craiu: „Da, cred că este foarte important. Fiecare generație folosește alte canale de comunicare, iar medicii trebuie să fie acolo unde se află publicul. Dacă mai mulți specialiști ar explica pe înțelesul oamenilor problemele medicale, am avea o populație mai bine informată și mai rezistentă la dezinformare. Nu este vorba despre promovare personală, ci despre educație pentru sănătate. Cu cât există mai multe voci credibile în spațiul online, cu atât este mai greu pentru informațiile false să câștige teren”.