2 bărbați cu arsuri pe mâini și o femeie care a suferit un atac de panică au primit îngrijiri. Pensiunea nu era încă deschisă pentru turiști.
Cauza incendiului urmează să fie stabilită.
O pensiune din Costinești a fost cuprinsă joi seară de flăcări puternice. Fumul gros a putut fi observat de la distanță. 7 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje medicale au intervenit.
2 bărbați cu arsuri pe mâini și o femeie care a suferit un atac de panică au primit îngrijiri. Pensiunea nu era încă deschisă pentru turiști.
Cauza incendiului urmează să fie stabilită.
Sursa: ProTV
Etichete: flacari, pensiune, incendiu, costinesti,
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