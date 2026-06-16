Autorităţile franceze, susţinute de Europol şi Poliţia Federală Elveţiană, au destructurat o reţea care trafica arme de foc contrafăcute din Turcia în Uniunea Europeană.

Anchetatorii cred că grupul aproviziona actori criminali din mai multe ţări europene printr-o rută de trafic stabilită care lega Turcia de UE.

Ancheta a început în iunie 2025, după confiscarea a două pistoale contrafăcute ascunse într-o maşină de lux care călătorea din Elveţia către Franţa.

„Anchetatorii au descoperit rapid o reţea criminală bine structurată, compusă predominant din cetăţeni turci şi condusă de un suspect turco-german”, a transmis Europol, marţi, într-un comunicat de presă.

Zece arestări şi bunuri de peste 1,2 milioane de euro, confiscate

Anchetatorii au făcut şapte percheziţii domiciliare în Fréjus, Cannes, Nisa şi Marsilia, fiind ulterior arestate zece persoane.

De asemenea, au fost confiscate active în valoare de peste 1,2 milioane de euro.

„Ancheta a descoperit că reţeaua a stabilit un lanţ de aprovizionare internaţional specializat în traficul de arme de foc contrafăcute şi convertite din Turcia către Uniunea Europeană. Spre deosebire de pieţele tradiţionale de arme de foc ilicite, armele contrafăcute sunt fabricate din ce în ce mai mult cu precizie de nivel industrial, producând replici care seamănă foarte mult cu armele de foc autentice ca aspect, durabilitate şi performanţă”, arată Europol.

Potrivit anchetatorilor, disponibilitatea şi fiabilitatea lor le fac o opţiune atractivă pentru reţelele criminale care doresc acces la arme letale, evitând în acelaşi timp canalele tradiţionale de achiziţie a armelor de foc.

Liderul grupării, arestat şi extrădat în Turcia

Autorităţile consideră că reţeaua a generat profituri semnificative din furnizarea acestor arme către actori criminali din întreaga Europă.

Membrii grupării au fost găsiţi locuind în vile şi apartamente de lux în sudul Franţei şi folosind vehicule de lux în timp ce îşi desfăşurau activităţile criminale.

Presupusul lider al reţelei a fost arestat în Slovacia şi extrădat în Turcia la începutul anului 2026.

„În ciuda încarcerării sale, anchetatorii bănuiesc că a continuat să dirijeze activităţile reţelei prin intermediul unor asociaţi care operează în întreaga Europă”, au mai transmis anchetatorii.