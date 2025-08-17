Armata israeliană, după moartea altor 40 de palestinieni, inclusiv copii: „Instituţiile din Gaza sunt controlate de Hamas”

Apărarea civilă din Gaza a anunţat sâmbătă moartea a 40 de palestinieni, între care copii, în cadrul ofensivei israeliene asupra teritoriului, unde armata pregăteşte primele evacuări ale civililor înaintea ofensivei anunţate asupra oraşului Gaza.

Purtătorul de cuvânt al Apărării civile, Mahmoud Bassal, a declarat pentru AFP că un cartier din oraşul Gaza (nord) a fost bombardat intens timp de aproape o săptămână.

„Estimăm că peste 50.000 de persoane rămân în cartierul Zeitoun, majoritatea fără apă şi hrană", a spus el, acuzând Israelul de „epurare etnică" în Zeitoun şi în cartierul vecin Tal al-Hawa.

„Echipele noastre nu au acces la răniţi", a afirmat, de asemenea, Mahmoud Bassal.

Potrivit acestuia, 40 de palestinieni, între care mai mulţi copii, au fost ucişi de tirurile şi loviturile armatei israeliene în Fâşia Gaza, un bilanţ actualizat în urma morţii unei persoane într-un atac asupra taberei Al-Nusseirat.

Armata israeliană a pus la îndoială aceste cifre ale Apărării civile, declarând pentru AFP că „instituţiile din Gaza sunt controlate şi conduse de Hamas şi, prin urmare, supuse agendei acesteia".

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcării Hamas şi Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia au murit 61.499 de persoane şi alte cel puţin 152.000 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

