Arabia Saudită a început discret să le permită rezidenților străini înstăriți să cumpere alcool, o schimbare majoră după o interdicție de 73 de ani.

Timp de decenii, Cartierul Diplomatic din Riad s-a diferențiat de restul capitalei – o enclavă prosperă de ambasade și reședințe de lux, cu alei umbrite, spații verzi și o cultură a cafenelelor care atrage deopotrivă tineri saudiți și expatriați.

Arabia Saudită, care găzduiește cele mai sfinte două locuri ale islamului, a interzis vânzarea alcoolului în 1952. Însă, ca parte a unui efort mai amplu de a-și remodela imaginea, regatul a lansat în ultimii ani reforme sociale și economice ample, prezentându-se drept o societate mai moderată și mai prietenoasă cu investițiile.

Sub conducerea prințului moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al țării, Arabia Saudită a redeschis cinematografele, a găzduit mari festivaluri muzicale, a ridicat interdicția privind conducerea autovehiculelor de către femei și a redus puterile temutei poliții religioase.

Însă extinderea discretă a vânzărilor legale de alcool este, probabil, cel mai îndrăzneț experiment de până acum.

Cum poți obține alcool

Magazinul de băuturi alcoolice s-a deschis pentru prima dată în Riad în ianuarie 2024, dar accesul a fost inițial limitat la diplomați nemusulmani. Conform noilor reguli introduse fără anunț public la sfârșitul lui 2025, și rezidenții străini nemusulmani înstăriți pot acum cumpăra bere, vin și băuturi spirtoase.

Pentru a fi eligibil, un expat trebuie fie să dețină un permis de Rezidență Premium, care costă 100.000 de riali saudiți (27.000 de dolari) pe an, fie să demonstreze că are un venit de cel puțin 50.000 de riali pe lună.

Schema Rezidenței Premium are criterii de eligibilitate variabile și este, de regulă, deschisă directorilor executivi străini de rang înalt, investitorilor și profesioniștilor cu competențe specializate.

Atât deținătorii permisului, cât și cei fără permis trebuie să prezinte la intrare cartea de identitate de rezidență agenților de securitate. Aceasta indică religia și statutul de rezidență.

Cei care nu au permisul trebuie să prezinte și un certificat salarial sau o scrisoare emisă de companie. Turiștii străini nu au voie să intre în magazin.

Totul este făcut discret

Mai mulți clienți care au cumpărat alcool de la acest punct de vânzare au vorbit cu BBC sub protecția anonimatului.

Telefoanele mobile sunt sigilate în pungi inviolabile înainte ca clienții să fie lăsați să intre. Cozile pot dura peste o oră, însă oamenii spun că experiența este relativ simplă odată ajunși în interior.

Un expatriat european a descris magazinul ca fiind „bine aprovizionat”, cu prețuri „de două-trei ori” mai mari decât pe piețele occidentale, dar semnificativ mai mici decât cele de pe piața neagră din Arabia Saudită, scrie BBC.

„O sticlă de whisky Johnny Walker Black Label m-a costat 124 de dolari. Dar nu mă deranjează să plătesc acest supliment”, a adăugat un director britanic al unei companii.

Achizițiile de alcool sunt reglementate de un sistem complex de cote lunare bazat pe puncte, spun clienții, însă suficient de generos încât să permită fiecărei persoane achiziționarea a zeci de litri de băuturi spirtoase pe lună. Diplomații beneficiază de reduceri.

Nu a existat niciun anunț oficial din partea guvernului. Mai mulți cumpărători spun că au aflat inițial despre schimbare din auzite. Numele magazinului nici măcar nu apare pe hărțile online.

„Un prieten mi-a trimis pur și simplu locația pe Google Maps”, a spus un expatriat asiatic.

Analiștii spun că ambiguitatea autorităților în privința noii politici privind alcoolul este deliberată, lăsând incertitudini cu privire la cât de departe ar putea merge această schimbare.

Sebastian Sons, cercetător senior la think tank-ul german Carpo, specializat în Orientul Mijlociu, spune că autoritățile acționează cu prudență. „Sunt dispuse să facă doi pași înainte și unul înapoi, dacă este necesar, când vine vorba de subiecte sensibile. Cu alcoolul, ar putea fi la fel.”

Alcoolul este interzis de legea islamică, iar respectarea religioasă rămâne puternică în rândul unei mari părți a populației locale din Arabia Saudită.

Totuși, în ciuda interdicției, alcoolul a circulat timp de decenii în afara privirii publice – de la băuturi produse în casă la mărci importate – consumate la petreceri private, în complexe rezidențiale închise și în locuințe saudite bine aprovizionate.

O parte semnificativă din alcoolul de marcă intră pe piața informală prin intermediul ambasadelor, care au avut mult timp dreptul de a importa cantități nelimitate în baza privilegiilor diplomatice. Alții au apelat la piața neagră, unde alcoolul produs artizanal, necontrolat, și băuturile de contrabandă scumpe continuă să circule.