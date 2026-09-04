Valoarea animalelor dispărute este estimată la peste 1,7 milioane de dolari, potrivit National Tribune.

Potrivit anchetatorilor, oile și berbecii din rasa Dorper au fost furați în perioada februarie-mai 2026. Animalele sunt prevăzute cu etichete albe ale Sistemului Național de Identificare a Animalelor (NLIS).

Poliția îi îndeamnă pe cei care au văzut oi Dorper care corespund acestei descrieri sau care au informații despre locul în care s-ar putea afla să contacteze autoritățile.

Anchetatorii sunt interesați în special de persoanele care au observat transporturi sau deplasări suspecte de animale ori alte activități neobișnuite în zonă.

Sergentul-detectiv principal Paul Elliot, din cadrul Rural and Stock Crime Squad, a declarat că furtul de animale rămâne o problemă importantă pentru poliție și poate avea un impact devastator asupra fermierilor și comunităților.

„Furtul de animale poate duce la pierderi financiare substanțiale și poate pune o presiune suplimentară asupra afacerilor agricole care se confruntă deja cu condiții dificile”, a declarat Paul Elliot.

Poliția estimează că valoarea celor 5.500 de oi furate depășește 1,7 milioane de dolari.

„Investigațiile privind furturile de animale pot fi complexe și se desfășoară adesea pe suprafețe geografice extinse, motiv pentru care colaborăm îndeaproape cu producătorii, târgurile de animale, operatorii de transport și reprezentanții industriei pentru a identifica autorii și a împiedica activitățile infracționale.

Îi încurajăm pe toți cei care au informații despre acest furt sau despre orice activitate suspectă care implică animale să contacteze poliția”, a mai spus acesta.