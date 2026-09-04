Peste 260 de jucători care au participat la Cupa Mondială, provenind din 47 de țări, și-au schimbat cluburile în această perioadă, reprezentând peste o treime din suma record de 9,89 miliarde de dolari cheltuită pe transferuri internaționale în fotbalul masculin, potrivit forului mondial, potrivit News.ro.

„Peste 12.500 de transferuri internaționale au fost înregistrate la nivel mondial, stabilind totodată un nou record privind numărul de transferuri efectuate în timpul unei perioade de transferuri de la jumătatea anului”, a informat FIFA într-un studiu.

Valul de cheltuieli a urmat după ce Spania a câștigat Cupa Mondială în iulie, evidențiind modul în care performanțele de pe cea mai mare scenă a fotbalului au contribuit la înregistrarea unor cheltuieli record pe piața globală.

Mai mulți jucători de renume din Cupa Mondială au semnat contracte foarte profitabile în această perioadă de transferuri, printre care mijlocașul spaniol Rodri, care s-a transferat de la Manchester City la Barcelona, și francezul Bradley Barcola, care s-a mutat de la Paris Saint-Germain la Liverpool.

Fotbalul feminin a înregistrat, de asemenea, recorduri

Fotbalul feminin a înregistrat, de asemenea, recorduri, cheltuielile cu transferurile internaționale fiind mai mult decât dublate față de 2025, ajungând la 28,6 milioane de dolari, a precizat FIFA.

„Un total de 1.406 de transferuri internaționale au fost înregistrate în fotbalul profesionist feminin – cel mai mare număr înregistrat vreodată și o creștere de 19,2% față de recordul anterior”, a declarat FIFA.

Cluburile engleze au condus clasamentul cheltuielilor pe piețele internaționale de transferuri masculine și feminine, înregistrând 3,02 miliarde de dolari la masculin și 8,0 milioane de dolari în fotbalul feminin.

Situația României

Conform site-ului FIFA, în perioada de mercato din această vară România a făcut peste 300 de transferuri internaționale: 183 de jucători au venit, 132 de jucători au plecat. S-au cheltuit 9,45 milioane de dolari și s-au încasat 23,5 milioane de dolari.