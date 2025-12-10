Aproape 200 de copii din Europa s-au născut cu risc major de cancer, după ce un donator a avut o mutație genetică

Stiri externe
10-12-2025 | 16:17
copii, bebelusi, spital, maternitate
Shutterstock

Un număr de 197 de copii din Europa s-au născut cu risc de cancer, după ce un donator de spermă a avut, fără să știe, o mutație genetică cate crește dramatic riscul de a dezvolta boala, potrivit unei investigații.

autor
Lorena Mihăilă

Unii copii au murit deja, iar doar o minoritate dintre cei care moștenesc mutația vor scăpa de cancer de-a lungul vieții.

European Sperm Bank din Danemarca, care a vândut lichidul seminal și-a exprimat „cele mai profunde regrete” față de familiile afectate și a recunoscut că aceasta a fost folosită pentru a concepe prea mulți copii în unele țări.

Până la 20% din spermatozoizii donatorului conțin mutația periculoasă care crește riscul de cancer, scrie BBC.

Citește și
vaccin
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar a fost testat în premieră mondială

Cum s-a aflat despre mutație

Lichidul seminal provenea de la un bărbat anonim, plătit pentru donare în perioada studenției, începând din 2005 și a fost folosită timp de aproximativ 17 ani.

El este sănătos și a trecut testele de screening pentru donatori. Totuși, ADN-ul din unele dintre celulele sale s-a modificat înainte de naștere.

Această mutație a afectat gena TP53, esențială pentru prevenirea transformării celulelor în celule canceroase.

Majoritatea corpului său nu conține versiunea periculoasă a genei, dar până la 20% din spermatozoizii lui o conțin.

Orice copil conceput cu un spermatozoid afectat va avea însă mutația în toate celulele corpului.

Un risc de până la 90% de a dezvolta cancer

Aceasta este cunoscută sub numele de sindrom Li-Fraumeni, care implică un risc de până la 90% de a dezvolta cancer, în special în copilărie, precum și un risc crescut de cancer mamar în viața adultă.

„Este un diagnostic îngrozitor”, a declarat prof. Clare Turnbull, genetician la Institute of Cancer Research din Londra. „Este extrem de dificil pentru o familie, este o povară pe viață, devastatoare.”

Sunt necesare anual RMN-uri ale corpului și creierului, precum și ecografii abdominale, pentru depistarea tumorilor. Femeile aleg adesea să-și îndepărteze sânii pentru a-și reduce riscul.

European Sperm Bank a declarat că „donatorul și membrii familiei sale nu sunt bolnavi” și că o astfel de mutație „nu poate fi detectată preventiv prin screening genetic”. Donatorul a fost „blocat imediat” după descoperirea problemei.

Unii copii au murit

Medicii care au urmărit copiii cu cancere legate de acest donator au lansat primele avertismente în cadrul Societății Europene de Genetică Umană anul acesta.

La acel moment, identificaseră 23 de copii purtători ai mutației dintre 67 de cazuri cunoscute, dintre care zece aveau deja cancer.

Prin cereri de acces la informații și interviuri, investigația a arătat că numărul real al copiilor este mult mai mare: cel puțin 197. Numărul ar putea crește, deoarece nu toate țările au furnizat date.

Nu se știe câți dintre acești copii au moștenit mutația.

Dr. Edwige Kasper, genetician la Spitalul Universitar din Rouen, Franța, a explicat: „Avem mulți copii care au dezvoltat deja cancer. Unii au dezvoltat chiar două tipuri diferite de cancer, iar unii au murit la vârste foarte fragede.”

Céline (nume fictiv), mamă singură din Franța, are un copil de 14 ani conceput cu sperma donatorului, copil care poartă mutația.

A fost sunată de clinica belgiană unde făcuse tratamentul și sfătuită să își testeze fiica.

Ea spune că nu are „nicio resentiment” față de donator, dar consideră inacceptabil că i s-a oferit spermă „care nu era curată, nu era sigură și purta un risc”.

Știe că amenințarea cancerului va plana asupra lor toată viața.

„Nu știm când, nu știm ce tip și nu știm de câte ori”, spune ea.

„Înțeleg că sunt șanse mari să se întâmple. Când se va întâmpla, vom lupta. Dacă se va întâmpla de mai multe ori, vom lupta de mai multe ori.”

Sperma donatorului a fost folosită de 67 de clinici de fertilitate din 14 țări.

LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Românii din mai multe județe își aleg primarul sau președintele CJ

Sursa: BBC

Etichete: cancer, decese, donator, mutatie genetica,

Dată publicare: 10-12-2025 16:12

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente
Stiri actuale
Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente

Caz de malpraxis fără precedent într-un spital din orașul german Bremen.  

Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar a fost testat în premieră mondială
Stiri Stiinta
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar a fost testat în premieră mondială

Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai letale forme de cancer, iar prevenirea acestuia ar putea schimba radical prognosticul la persoanele cu risc crescut.

 

Studiu: Vaccinurile anti-HPV reduc drastic riscul de cancer de col uterin. Eficiența în funcție de vârstă
Stiri Sanatate
Studiu: Vaccinurile anti-HPV reduc drastic riscul de cancer de col uterin. Eficiența în funcție de vârstă

Vaccinurile împotriva virusului papiloma uman (HPV) reduc drastic riscul de cancer de col uterin, în special dacă sunt administrate la o vârstă fragedă, au declarat luni autorii unui studiu amplu realizat în Franţa, informează AFP.

Nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. „Nu mă simţeam bolnavă”
Stiri externe
Nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. „Nu mă simţeam bolnavă”

Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Un medic i-a spus că mai are mai puţin de un an de trăit, relatează CNN.

Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
Stiri actuale
Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România își exprimă profunda îngrijorare și indignare față de declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, legate de fondurile pentru finanțarea apărării și Ucrainei.

Recomandări
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Pentru prima dată după 20 de ani, Guvernul României a reechilibrat relația cu OMV Petrom, majorând cu 40% redevențele pentru gazele și petrolul extrase. În 2024, compania a plătit statului aproape 3,65 miliarde de lei în taxe și redevențe.

CCR a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Surse: Judecătorii PSD au fost cei care au cerut asta
Stiri actuale
CCR a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Surse: Judecătorii PSD au fost cei care au cerut asta

Curtea Constituțională (CCR) a decis să amâne pentru duminică, 28 decembrie, hotărârea privind legea Guvernului Bolojan care prevede majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați și reducerea pensiilor de serviciu. 

Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță
Stiri Justitie
Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28