Nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. „Nu mă simţeam bolnavă”

23-11-2025 | 17:55
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy
Getty

Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Un medic i-a spus că mai are mai puţin de un an de trăit, relatează CNN.

Mihaela Ivăncică

Într-un eseu publicat în revista The New Yorker, femeia în vârstă de 35 de ani a scris că anul trecut a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută cu o mutaţie rară cunoscută sub numele de Inversiunea 3, o anomalie genetică întâlnită în mai puţin de 2% din cazurile de LMA.

Medicii au descoperit cancerul la scurt timp după ce Schlossberg a născut-o pe fiica sa, în mai 2024.

Reacția Tatianei Schlossberg

„Nu credeam – nu puteam să cred – că vorbeau despre mine”, a scris Schlossberg. „Cu o zi înainte, însărcinată în nouă luni, înotasem un kilometru în piscină. Nu eram bolnavă. Nu mă simţeam bolnavă. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoşteam.”

În acest text, Schlossberg documentează procesul de tratament epuizant, care a inclus mai multe cicluri de chimioterapie, două transplanturi de măduvă osoasă şi participarea la două studii clinice. Schlossberg a spus că în septembrie a fost diagnosticată şi cu o formă de virus Epstein-Barr, care i-a "distrus rinichii” şi a trebuit să înveţe să meargă din nou.

John F Kennedy, jfk
Donald Trump anunță că restul arhivelor despre asasinarea lui John F. Kennedy urmează să fie publicat marţi

„În timpul ultimului studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ţine în viaţă timp de un an, poate”, a scris ea.

Schlossberg, jurnalistă specializată în probleme de mediu, este a doua fiică a fostului ambasador american Caroline Kennedy şi a designerului Edwin Schlossberg. Tatiana Schlossberg şi soţul ei, George Moran, au un fiu de 3 ani şi o fiică de 1 an.

Schlossberg a spus că fraţii ei — Rose, realizatoare de filme, şi Jack, care la începutul acestei luni şi-a anunţat candidatura pentru Congres — au ajutat-o să-şi crească copiii. "M-au ţinut de mână fără ezitare în timp ce sufeream, încercând să nu-şi arate durerea şi tristeţea pentru a mă proteja de ele”.

Contextul politic și impactul asupra tratamentului

Schlossberg a descris parcurgerea tratamentului în timp ce vărul ei, Robert F. Kennedy Jr., a fost confirmat în funcţia de secretar al Departamentului Sănătăţii şi Serviciilor Sociale, după ce „a candidat la preşedinţie ca independent, dar mai ales ca o ruşine pentru mine şi restul familiei mele apropiate”.

Ea a spus că medicii de la NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, unde a fost tratată, nu ştiau dacă vor fi afectaţi după ce administraţia Trump a retras finanţarea federală acordată Universităţii Columbia.

„Dintr-o dată, sistemul de sănătate pe care mă bazam părea tensionat, instabil”, a scris Schlossberg. Ulterior, universitatea a încheiat un acord cu administraţia Trump pentru restabilirea finanţării.

Schlossberg a declarat că regretă faptul că ea completează istoria tragică a familiei sale, care include asasinarea lui John F. Kennedy în 1963 şi asasinarea unchiului său, fostul procuror general Robert F. Kennedy, în 1968.

„Toată viaţa mea am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună, o soră bună şi o fiică bună, să o protejez pe mama mea şi să nu o supăr sau să o enervez niciodată”, scrie ea. „Acum am adăugat o nouă tragedie în viaţa ei, în viaţa familiei noastre, şi nu pot face nimic pentru a opri asta.”

Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

