Mate Tordai, care este de asemenea preşedinte al Fundaţiei Patrioţi pentru Europa, a spus că preşedintele COF-COKA, Laszlo Csizmadia, a scris atât NATO, cât şi Consiliului pentru Pace înfiinţat la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, îndemnându-i să contracareze ameninţările cu violenţă ucrainene şi încercările de interferenţă sau de delegitimizare a procesului electoral din Ungaria.

"Societatea civilă ungară a asistat până acum la alianţa politică dintre Bruxelles, Ucraina şi Partidul Tisza cu o indignare de înţeles", a spus Tordai, subliniind însă că "vine un moment în care nu mai este suficient să ne ascundem în spatele platitudinilor diplomatice; trebuie să spunem: ŤDestul este destul!ť".

El a declarat că abordarea celor două organizaţii a fost determinată de faptul că Ungaria s-a confruntat recent cu provocări extreme care îi afectează suveranitatea, funcţionarea democratică şi chiar securitatea fizică.

"Aceasta nu este doar o chestiune de preferinţă politică sau de dezbatere teoretică", a mai afirmat Tordai, adăugând că "rolul politicii a fost uzurpat prin metode clasice de tip mafiot".

Tordai a invocat declaraţiile agresive ale unor lideri politici şi militari ucraineni îndreptate împotriva Ungariei şi a conducerii sale alese în mod democratic, referindu-se la "ameninţări cu moartea" din partea preşedintelui ucrainean la adresa prim-ministrului Ungariei şi la oficiali militari ucraineni speculând despre "atacarea Ungariei şi anihilarea ungurilor".

"Cât timp poate un astfel de comportament să rămână fără răspuns şi ce va face alianţa din care face parte Ungaria dacă Ucraina îşi va pune în aplicare ameninţările?", a întrebat el.

Scopul demersului, a adăugat Mate Tordai, este de a obţine răspunsuri care să consolideze sentimentul de securitate al ungurilor.

El a condamnat "incapacitatea de a se distanţa de aceste poziţii extremiste" de care dă dovadă Partidul Tisza, de opoziţie, calificând-o drept o "trădare flagrantă".

Mate Tordai a acuzat partidul de opoziţie că a creat în mod deliberat o naraţiune despre fraudă electorală pentru a stimula tensiunile sociale, insistând că actuala sa campanie pe reţelele de socializare "îndeplineşte pe deplin definiţia legală a unei infracţiuni împotriva ordinii electorale".

Scopul campaniei, a mai insistat el, vizează invalidarea voturilor pentru partidele de dreapta.

Tordai a avertizat că, în cazul în care aripa dreaptă va câştiga alegerile, cel mai probabil Bruxelles-ul şi alte organisme internaţionale politizate vor conteste rezultatele ca urmare a acestor "manevre antidemocratice".