Declarația a subliniat că toate navele, indiferent de țară, vor fi blocate dacă se îndreaptă spre sau părăsesc porturile iraniene, inclusiv porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman.

În același timp, Statele Unite nu vor împiedica trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz către porturi din alte țări și înapoi, potrivit unui comunicat al comandamentului american.

Președintele Donald Trump a anunțat pe 12 aprilie că Marina SUA „va începe să blocheze toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”.

De asemenea, el a ordonat Marinei să identifice și să rețină navele din apele internaționale care plătesc taxe Iranului pentru trecerea prin strâmtoare.

Pe fondul eșecului discuțiilor dintre SUA și Iran și al deciziei lui Trump de a impune o blocadă navală asupra Strâmtorii Ormuz, prețul țițeiului Brent a depășit din nou 100 de dolari pe baril.