Investitorii anticipează deja o nouă politică economică și deblocarea fondurilor europene, deși criza iraniană ar împinge piețele în direcția opusă. Adevăratul test va veni după deschiderea bursei de luni: după tranzacțiile nocturne cu lichiditate redusă, se va vedea cât valorează, în realitate, euforia electorală.

Cu o zi înainte de alegeri, un euro costa încă 376,56 forinți, însă după victoria categorică a partidului Tisza, cursul forintului față de euro a scăzut cu 8 unități față de nivelul de închidere de vineri, ceea ce înseamnă o apreciere de peste 2% în doar câteva ore.

Aprecierea a fost vizibilă și față de dolar: cursul dolar-forint nu a mai fost atât de scăzut din februarie 2022, moneda maghiară întărindu-se până la 313,5 în seara de duminică.

Forintul s-a întărit vizibil și în raport cu monedele din regiune: față de zlotul polonez a crescut cu 2,3%, iar cursul față de coroana cehă a atins, de asemenea, un minim al ultimilor patru ani. Această evoluție a avut loc în condițiile în care bursa din Budapesta era închisă, iar tranzacțiile se desfășurau pe o piață cu lichiditate redusă, unde au reacționat inclusiv investitori mai puțin familiarizați cu forintul.

Victoria partidului Tisza a ajuns chiar pe prima pagină a publicației The Wall Street Journal, ceea ce a făcut ca și piețele internaționale să reacționeze rapid la rezultatul alegerilor din Ungaria.

Fondurile europene, cheia evoluției forintului

Investitorii nu pariază doar pe rezultatul alegerilor, ci evaluează șansele de deblocare a fondurilor europene înghețate pentru Ungaria.

Odată cu victoria Tisza, relația tensionată dintre Budapesta și Bruxelles ar putea să se detensioneze semnificativ, ceea ce ar putea duce, în câteva luni, la deblocarea a 8,4 miliarde de euro din Fondul de Coeziune și a 9,5 miliarde de euro din Fondul de Redresare, ceea ce ar susține și mai mult moneda maghiară.

În plus, ar putea fi aprobat și un împrumut preferențial de 17,4 miliarde de euro prin programul SAFE, care ar putea oferi un impuls semnificativ economiei Ungariei.

Forintul ar putea continua să se aprecieze și dacă partidul Tisza va prezenta rapid un plan concret pentru adoptarea monedei euro.