Anunț neașteptat al administrației Trump privind Ucraina. Incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev

Această mișcare injectează o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev, comentează Reuters. Reuters, citând un oficial american şi două persoane familiarizate cu această chestiune, relatase anterior că Bridget Brink ia în considerare demisia şi chiar părăsirea serviciului extern. „Ambasadoarea Brink se retrage. A fost ambasador acolo timp de trei ani - aceasta este o perioadă lungă într-o zonă de război”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat într-un răspuns trimis Reuters prin e-mail. Bridget Brink a fost nominalizată pentru acest post de fostul preşedinte Joe Biden şi este ambasador la Kiev din mai 2022. Ea pleacă din proprie iniţiativă, au declarat sursele Reuters. Citește și Stadiul negocierilor SUA cu țările care vor reducerea taxelor vamale: „Acum primim respectul pe care îl merităm” Brink este unul dintre diplomaţii de carieră cu cel mai înalt rang care părăseşte Departamentul de Stat de la preluarea mandatului de către preşedintele Donald Trump la 20 ianuarie. Ea se alătură altor funcţionari cu zeci de ani de experienţă, cum ar fi John Bass, al treilea oficial ca rang al agenţiei, care s-a retras în ianuarie. Plecarea ambasadoarei are loc în timp ce administraţia Trump încearcă să medieze un acord între Ucraina şi Rusia pentru a pune capăt războiului care a început cu invazia rusă la scară largă din 2022. Washingtonul a încercat să pună în aplicare două acorduri limitate de încetare a focului în ultimele săptămâni - unul pentru infrastructura energetică şi unul în Marea Neagră - dar ambele au eşuat. „Ambasadoarea Brink a fost ambasador la ambasada din Ucraina timp de trei ani într-o perioadă de război. O performanţă extraordinară acolo şi îi dorim succes”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt al Departamentului de Stat, Tammy Bruce, la conferinţa de presă zilnică. „Lucrăm pentru ca acel război să se încheie şi acesta este obiectivul nostru şi ne aşteptăm, desigur, ca munca noastră să continue în această privinţă”, a adăugat ea. Nu este clar cine va prelua funcţia de ambasador al SUA în Ucraina. Oficialul american şi o altă persoană familiarizată cu această chestiune au declarat că este luat în considerare Chris Smith, adjunct al asistentului secretarului pentru Europa de Est şi politică şi afaceri regionale în cadrul Biroului pentru afaceri europene şi eurasiatice. Smith a ocupat anterior funcţia de şef-adjunct al misiunii în cadrul Ambasadei SUA la Kiev, din 2022 până în 2023, potrivit News.ro. Un episod controversat Brink, care a administrat la ambasadă tranziţia între două administraţii cu politici foarte diferite privind Ucraina, a fost criticată recent în Ucraina pentru răspunsul său la un atac rusesc care a lovit un loc de joacă în oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, şi a ucis 11 adulţi şi 9 copii. Pe contul de X, Brink a avut o postare despre atac, dar nu a menţionat Rusia, deşi anterior fusese foarte fermă în privinţa atacurilor ruseşti. Zelenski a criticat ambasada SUA, afirmând pe X că răspunsul acesteia a fost „surprinzător de dezamăgitor”. „O ţară atât de puternică, un popor atât de puternic, şi totuşi o reacţie atât de slabă”, a constatat Zelenski. „Le este teamă să pronunţe măcar cuvântul „rus” atunci când vorbesc despre racheta care a ucis copii”, a subliniat el. Cinci zile mai târziu, ambasadoarea a revenit cu o postare pe X în care a menţionat că a vizitat locul atacului şi că a fost vorba de un atac rusesc. „Astăzi am adus un omagiu familiilor şi apropiaţilor celor ucişi, inclusiv 9 copii, într-un atac rusesc cu rachete cu dispersie la Krivoi Rog, la 4 aprilie. Acest atac oribil subliniază urgenţa unei încetări totale a focului şi a unei păci juste şi durabile”, a transmis ambasadoarea. Today I paid my respects to the families & loved ones of those killed, including 9 children, in a Russian cluster missile attack in Kryvyi Rih on April 4. This horrible attack underscores the urgency of a full ceasefire & a just and lasting peace. pic.twitter.com/fcUjigq05r — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 9, 2025 Nu există însă nicio indicaţie că acest episod a fost un factor în plecarea lui Brink, menţionează Reuters. Sursele au declarat că Brink va pleca probabil în următoarele săptămâni. În timp ce persoanele numite politic îşi prezintă de obicei demisia atunci când un nou preşedinte intră în funcţie, majoritatea diplomaţilor de carieră din serviciul extern continuă de la o administraţie la alta, chiar dacă viitorul preşedinte are dreptul de a instala noi oficiali în aceste funcţii.

