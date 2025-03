Angie Stone, cunoscuta cântăreață de soul cu 3 nominalizări Grammy, a murit la 63 de ani într-un accident de mașină

Potrivit publicației Variety, Stone a murit într-un accident de mașină în Montgomery, Alabama, sâmbătă dimineața.

Un reprezentant al cântăreței a confirmat pentru Variety că ea se întorcea de la un spectacol cu membrii trupei sale, când Sprinter-ul său s-a răsturnat.

Stone este singura persoană care a murit în accident.

Muziciana nominalizată la premiile Grammy a fost cel mai bine cunoscută pentru hit-ul ei din 2001, "Wish I Didn't Miss You", o înregistrare soul.

De-a lungul carierei sale, a lansat 10 albume solo și a fost nominalizată la trei premii Grammy, inclusiv pentru cea mai bună interpretare R&B de către un duo sau grup vocal în 2003 și pentru cea mai bună interpretare vocală feminină R&B în anul următor.

Născută în Columbia, Carolina de Sud, Stone și-a început cariera muzicală la 16 ani, cu Sequence, primul trio feminin de hip-hop semnat la Sugar Hill Records. Aceștia au lansat mai multe albume, dar au fost cunoscuți mai ales pentru "Funk You Up", single-ul din 1979 care a devenit un cântec preluat în mod regulat în muzica contemporană, inclusiv "Uptown Funk" a lui Mark Ronson și Bruno Mars și "Love of My Life Worldwide" a lui Erykah Badu.

După ce Sequence s-a destrămat, Stone s-a alăturat grupului Vertical Hold pentru a lansa două albume la mijlocul anilor 1990.

În anii care au urmat, a contribuit la compoziția albumelor "Brown Sugar" și "Voodoo" ale lui D'Angelo și a cântat ca acompaniament în turneul acestuia. A semnat un contract cu J Records la sfârșitul anilor '90, începându-și cariera solo cu albumul de debut "Black Diamond" în 1999.

În calitate de cântăreață solo, Stone s-a remarcat ca una dintre figurile principale ale mișcării neo-soul.

În 2001 a lansat albumul "Mahogany Soul", care a dat naștere hiturilor "Brotha" și "Wish I Didn't Miss You", plus un remix al acestuia din urmă care a ajuns pe locul 1 în Billboard Dance Club Songs.

În timp ce "Mahogany Soul" a fost cel mai mare album solo internațional al său, albumele sale ulterioare - "Stone Love" (2004) și "The Art of Love & War" (2007) - au propulsat-o mai sus în topuri și a continuat să lanseze discuri de-a lungul anilor, până la "Love Language" din 2023.

Stone avea doi copii, fiica sa Diamond și un băiat, Michael.

