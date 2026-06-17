În declarațiile publice de după întâlnirea cu anchetatorul său, Andrew Tate a părut relaxat și ironic.

Andrew Tate a petrecut cam o oră la sediul DIICOT, unde procurorul care îl anchetează l-a informat în mod oficial că a fost extinsă urmărirea penală împotriva sa pentru două capete de acuzare. Pe de o parte, trafic de persoane, pe de altă parte spălare de bani.

Iar, într-un comunicat de presă, DIICOT susține că în 2017, deci în urmă cu mai bine de 9 ani, o tânără pe atunci în vârstă de 22 de ani ar fi fost ademenită de americanul britanic milionar, sub celebrul deja pretext și scenariu al lover boy, care i-ar fi promis o relație plină cu de toate, în primul rând dragoste și care, în realitate, ar fi constrâns apoi, printr-un șantaj emoțional, să practice diferite manifestări cu iz pornografic pe diferite canale de videochat. Iar acest lucru ar fi avut consecințe asupra fetei - fată care, iată, spun surse apropiate de anchetă, a și fost audiată de procurorii DIICOT.

Pe de altă parte, tot cei de la DIICOT susțin că Andrew Tate, împreună cu fratele său, vreme de 4 ani de zile, ar fi câștigat sume fabuloase de pe urma acestor activități descrise de anchetatori drept trafic de persoane, în jur de 13 milioane de lei și câteva sute de mii de euro, bani pe care apoi i-ar fi introdus într-un circuit aparent legal, înființând cei doi două societăți comerciale, alimentând contul acestor firme, pentru ca apoi, aceiași bani, spun anchetatorii de la DIICOT, să fie cheltuiți pentru cumpărarea unor bunuri de valoare, de la terenuri și construcții, la mașini.

Ori, în aceste condiții, Tate trebuie să facă față acestor acuzații pentru care, cel puțin astăzi, nu a dat absolut nicio declarație, s-a prevalat de dreptul la tăcere și apoi a plecat fără cea mai mică problemă.

Pentru că, iată, această extindere a urmăririi penale nu a venit acum la pachet cu vreo măsură preventivă și nici cu vreo limitare a libertății sale de mișcare. Să nu uităm însă că, în urmă cu aproape 3 săptămâni, același Andrew Tate a mai fost la DIICOT, unde a fost pus sub împlinire pentru acuzația de incitare la ură sau discriminare, pentru că vreme îndelungată, pe diferite site-uri ar fi promovat mesaje împotriva femeilor.

De altfel, și cele care îl vizează pe fratele său, Tristan, sunt în continuă desfășurare la DIICOT, mai ales că, ne reamintim, ei doi au mai fost trimiși în judecată pentru acuzații grave, inclusiv de viol, însă judecătorii au apreciat că au existat neregularități în legătură cu urmărirea penală și le-au cerut procurorilor să o refacă, motiv pentru care, susțin surse apropiate de anchetă, inclusiv apropiate de cei doi frați, aceste activități sunt refăcute, sunt reaudiați martorii și, cel mai probabil, în curând vom asista la o nouă trimitere în judecată.

Până un alta, și Andrew Tate, și fratele său Tristan, se bucură din plin de prezumția de nevinovăție.