Oamenii de știință monitorizează îndeaproape activitatea vulcanică, iar Italia are deja un plan pentru evacuarea a aproximativ 500.000 de persoane în cazul în care situația se agravează.

Campi Flegrei, cunoscut și sub numele de Câmpiile Flegree, nu este un vulcan clasic, cu un singur crater. Este format dintr-o calderă de mari dimensiuni situată la vest de Napoli, în interiorul căreia se află mai multe centre vulcanice, relatează tn.cz.

„Este format dintr-o calderă mare, la vest de Napoli, cu mai multe centre vulcanice. Zona este cunoscută pentru ridicarea și coborârea pe termen lung a suprafeței terestre, fenomene însoțite de cutremure”, descrie site-ul iMeteo.sk.

Activitate seismică tot mai intensă

În ultimii ani, zona a înregistrat o creștere a activității seismice. La sfârșitul lunii iulie, regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 4,7, unul dintre cele mai puternice seisme produse acolo în ultimii ani. Peste 20 de persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri au fost avariate.

Oamenii de știință monitorizează aproape permanent situația. Deși nivelul de alertă nu este considerat critic în acest moment, situația s-ar putea înrăutăți în orice moment.

Nivelul de alertă este în continuare galben, iar suprafața terenului se ridică, în medie, cu aproximativ un centimetru pe lună începând din februarie.

Italia are un plan pentru evacuarea a 500.000 de oameni

În cazul în care activitatea vulcanică se intensifică, evacuarea ar urma să vizeze aproximativ 500.000 de persoane care locuiesc în zona roșie, considerată expusă riscului unei erupții.

Pentru locuitorii din această zonă a fost pregătit un plan de evacuare care trebuie pus în aplicare în 72 de ore. După anunțarea necesității evacuării, oamenii vor avea la dispoziție 12 ore pentru a se pregăti. Următoarele 48 de ore sunt rezervate evacuării propriu-zise, iar ultimele 12 ore reprezintă o marjă de siguranță.

Experții nu pot anticipa cu exactitate o eventuală erupție

Situația este dificil de anticipat, avertizează specialiștii. Anul trecut, experții au atras atenția că, în anumite privințe, activitatea supervulcanului ar putea semăna cu cea a vulcanului Etna.

„Ne-ar putea surprinde chiar atunci când totul pare să fie în regulă și calm. Dacă nu există mișcări, asta nu înseamnă că vulcanul nu este activ. Prin urmare, nu avem absolut nicio certitudine cu privire la momentul și locul în care se va deschide fisura eruptivă”, avertiza la acea vreme vulcanologul Giuseppe Mastrolorenzo.