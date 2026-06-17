Procurorii au extins urmărirea penală împotriva influencerului milionar, fără a dispune vreo măsură preventivă. În declarațiile publice de după întâlnirea cu anchetatorul său, Andrew Tate a părut relaxat și ironic.

Andrew Tate: „Este o zi însorită frumoasă... și nimic nu s-a întâmplat.”

Reporter: „Ce se întâmplă în România?”

Andrew Tate: „Nimic, doar multă vorbărie și nimic nu se întâmplă.”

Reporter: „Care a fost motivul audierii?”

Andrew Tate: „El (n.r. procurorul) a zis că i-am lipsit. Și că sunt favoritul lui. Apoi a spus că îi pare rău că m-a arestat acum 4 ani fără niciun motiv. Și-a cerut scuze spunând că a fost totul inventat.”

Noi acuzații și tensiuni în dosar

Andrew Tate a lansat ironiile la adresa procurorului după ce a fost anunțat, în prezența avocatului său, că DIICOT a extins urmărirea penală împotriva lui, pentru trafic de persoane și spălare de bani.

În 2017, milionarul americano-britanic ar fi ademenit o tânără dintr-o familie nevoiașă, pe atunci în vârstă de 22 de ani, și i-ar fi promis o relație plină de dragoste. În realitate însă, susțin procurorii, ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Prin acte de șantaj emoțional ar fi determinat-o la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale cu conținut sexual explicit, respectiv să practice activități de videochat pe o platformă de specialitate. (sursa DIICOT)

Reporter: „Au fost aduse noi acuzații?”

Andrew Tate: „N-au fost niciodată acuzații, pentru că n-am făcut nimic rău. Sunt nevinovat. Am fost mereu nevinovat. V-am spus de acum 4 ani.”

DIICOT îl contrazice însă și susține că, vreme de patru ani — între 2018 și 2022 — Andrew Tate și fratele său Tristan ar fi alimentat două societăți comerciale cu bani câștigați, afirmă procurorii, din traficul de persoane.

13 milioane de lei și 370 de mii de euro ar fi fost apoi cheltuite pentru terenuri, construcții și mașini scumpe. De aici ar fi apărut și acuzația de spălare de bani.

Poziția anchetatorilor

Corespondent Știrile PRO TV: „Convins că acuzațiile nu sunt neapărat unele noi, Andrew Tate a refuzat să facă declarații. S-a prevalat de dreptul la tăcere și a plecat fără nicio problemă. De această dată, extinderea urmăririi penale nu a venit la pachet cu nicio măsură preventivă sau cu vreo limitare a libertății lui de mișcare.”

În urmă cu trei săptămâni, același Andrew Tate a fost pus sub învinuire de DIICOT și pentru discursurile sale din social media prin care ar fi instigat la ură împotriva femeilor.

Frații Tate au mai fost trimiși în judecată pentru acuzații similare, însă în decembrie 2024 dosarul lor a fost retrimis la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale, după ce Curtea de Apel București a anulat rechizitoriul.