Andras Baka, candidatul formaţiunii politice aflată la putere, Partidul Tisza, a fost ales şef al statului cu 140 de voturi pentru şi 6 împotrivă, în cadrul unui vot secret.

Parlamentul a ales un nou preşedinte după ce mandatul fostului preşedinte Tamas Sulyok s-a încheiat pe 20 iulie, în urma celei de-a 17-a modificări a legii fundamentale.

Preşedinta Parlamentului, Agnes Forsthoffer, a exercitat între timp prerogativele de şef al statului.

Baka va prelua funcţia în a opta zi după anunţarea rezultatului alegerilor.

Cine este András Baka

András Baka este un savant juridic recunoscut la nivel internațional, care și-a început cariera la Institutul pentru Studii Juridice al Academiei Maghiare de Științe, apoi a devenit director general al Colegiului de Administrație Publică. Apogeul carierei sale judiciare internaționale a venit când a servit două mandate, între 1991 și 2008, ca judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din Strasbourg, scrie Euronews.

La întoarcerea acasă, în 2009, parlamentul l-a ales președinte al Curții Supreme. Al doilea guvern Orbán, care a ajuns la putere în 2010 cu o majoritate constituțională, l-a înlăturat redenumind Curtea Supremă în Curia, creând astfel oficial o nouă instituție și numind un nou conducător care să o conducă.

În 2011, el a fost îndepărtat din funcție de guvernul condus de Fidesz. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în 2014 că Ungaria l-a demis pe Baka din cauza criticilor sale la adresa guvernului și că înlăturarea sa a afectat libertățile democratice din țară. Guvernul lui Orban a respins acuzațiile.

András Baka a fost o voce constantă pe problemele statului de drept în Ungaria și în străinătate. Este un avocat independent, oarecum de modă veche, iar Ungaria a avut mai mulți președinți de acest tip. Capacitatea sa de a întruchipa unitatea națională poate fi complicată de faptul că a fost un critic vocal al sistemului Orbán atât pe plan intern, cât și internațional.

Formațiunea lui Péter Magyar a adăugat că Baka este „cea mai puternică garanție că funcția de președinte al Republicii își va recâștiga adevărata demnitate și capacitatea de a uni națiunea și de a reprezenta un contrabalans la majoritatea aflată la guvernare”.