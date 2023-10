Anchetă: Rusia continuă să primească componente din Europa pentru fabricarea de rachete Kinjal

Producătorul acestora, deşi face parte din corporaţia de stat Rostec, care a fost sancţionată, nu se află pe lista neagră a UE, care interzice exportul de bunuri şi tehnologii cu dublă utilizare către Rusia, relatează joi EFE.

La această concluzie a ajuns o investigaţie publicată de media independentă rusă The Insider, cunoscută pentru colaborarea sa cu site-ul de investigaţii Bellingcat. Potrivit jurnaliştilor ruşi, racheta Kh-47M2 Kinjal, în codificarea NATO AS-24 Killjoy, este utilizată pe scară largă în războiul Rusiei în Ucraina.

O rachetă Kinjal costă Rusia 10 milioane de dolari, aproximativ 50.000 de salarii medii ale pensionarilor ruşi, notează publicaţia citată.

Rachetele Kinjal sunt fabricate în oraşul Kolomna, în regiunea Moscovei, de KBM (Machine-Building Design Bureau), o corporaţie din industria de apărare, cercetare şi dezvoltare, componentă a High Precision Systems, un grup de companii Rostec.

Şeful KBM este Serghei Pitikov, în vârstă de 64 de ani, care câştigă aproape 320.000 de dolari pe an şi a cărui fiică şi nepoţi locuiesc în Suedia, potrivit The Insider, care susţine că directorul general al companiei nu are doar rude în Europa, ci şi furnizori de componente "indispensabile" pentru fabricarea rachetelor Kinjal.

Potrivit publicaţiei, care citează site-ul web de licitaţii, KBM primeşte camere de testare Espec de la Ostek-Test, o societate cu răspundere limitată cu sediul la Moscova.

În acelaşi timp, Ostek-Test a continuat să importe echipamente Espec din Polonia chiar şi în timpul războiului în Ucraina, după cum sugerează datele ImportGenius.

Cu toate acestea, The Insider subliniază că ţara europeană care iese în evidenţă în ceea ce priveşte volumul livrărilor către KBM, deşi în mod indirect, este Germania.

KBM a achiziţionat strunguri de la societatea cu răspundere limitată KEB-RUS, un partener al companiei germane KEB, furnizor autorizat de componente şi dezvoltator de echipamente de automatizare industrială, potrivit anchetei.

Chiar şi în timpul războiului în Ucraina, KEB-RUS a continuat să importe, printre altele, cabluri germane.

În plus, furnizorul KBM de burghie şi alte unelte SANDVIK este o companie numită Mir Stanocinika, care comandă produse SANDVIK de la IR-LOGISTIK, cu sediul în Berlin.

Potrivit The Insider, uneltele de lucru de schimb au fost livrate în luna ianuarie.

Printre principalii dezvoltatori ai rachetei Kinjal este menţionat NIIEP (Institutul de cercetare a dispozitivelor electronice) al Rostec. Contractantul său, societatea pe acţiuni RADIANT-EK, a furnizat, de asemenea, circuite integrate direct către KBM. Aceasta ar fi achiziţionat bobine şi benzi pentru ambalajele de protecţie a componentelor electronice prin intermediul companiei germane Advantek.

Livrări s-ar face şi din alte ţări europene, cum ar fi Lituania, Letonia, Belgia şi Marea Britanie, unde unele companii furnizează produse către Sonatek din Rusia, o societate profilată pe echipamente de măsurare de ultimă generaţie şi metalurgie, şi care ar beneficia de contracte guvernamentale din partea unor firme asociate cu Rostec.

The Insider a scris în august despre cipurile americane de la Texas Instruments, Analog Devices şi Altera folosite la fabricarea rachetelor Kinjal, pentru care ETC Electronicos, cu sediul la Moscova, înfiinţată în 2021, importă circuite integrate şi alte componente electronice prin intermediul unei filiale chineze.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 26-10-2023 19:00