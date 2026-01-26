Rapperul american Kanye West, autorul unui cântec lansat în urmă cu câteva luni în care îl omagia pe Adolf Hitler, a dat asigurări luni, într-o scrisoare publicată în The Wall Street Journal, că nu este "nici nazist, nici antisemit" şi a invocat problemele sale de sănătate mintală, informează AFP.

Muzicianul în vârstă de 48 de ani, care a pierdut în ultimii ani numeroşi fani şi mai multe contracte comerciale după declaraţiile lui antisemite şi rasiste, a lansat single-ul "Heil Hitler" pe 8 mai 2025, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Interzis pe marile platforme de streaming, dar uşor de găsit pe internet, acest cântec i-a adus autorului său anularea vizei pentru Australia.

Suferind de mai mulţi ani de tulburare bipolară, Kanye West, care şi-a schimbat numele în Ye, a explicat într-o pagină plătită din The Wall Street Journal că "atunci când te afli într-o fază maniacală, nu crezi că eşti bolnav".

”Mă angajez să-mi asum responsabilitățile, să urmez un tratament”

"Ai impresia că ceilalţi sunt aceia care exagerează. Ai impresia că vezi lumea mai clar ca niciodată, însă, în realitate, eşti pe cale să îţi pierzi complet echilibrul", a continuat artistul american, recompensat cu 24 de premii Grammy şi celebrat odinioară pentru compoziţiile sale muzicale originale şi producţiile lui de mare succes.

"Regret faptele mele comise în acea stare şi sunt profund jenat. Mă angajez să-mi asum responsabilităţile, să urmez un tratament şi să fac schimbări reale şi durabile. Acest lucru nu scuză în niciun fel ceea ce am făcut. Nu sunt nazist, nici antisemit. Iubesc poporul evreu", a adăugat el.

În decembrie 2023, rapperul îşi ceruse deja pentru prima dată scuze în faţa comunităţii evreieşti după ce declarase cu câteva luni mai devreme că "îi adoră pe nazişti".

În 2022, el a stârnit indignare, de asemenea, afişându-se în public în timp ce purta un tricou pe care era imprimat sloganul "White Lives Matter" ("Vieţile albilor contează", o parodie a celebrului slogan "Black Lives Matter") şi participând la o cină găzduită de Donald Trump alături de Nick Fuentes, un cunoscut antisemit şi susţinător al supremaţiei albilor.



