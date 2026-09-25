Meloni, acuzată că încearcă să atragă electoratul de extremă dreapta. Italia limitează numărul migranților în școli

Premierul Giorgia Meloni, care conduce partidul de extremă dreapta Frații Italiei, a declarat că guvernul său a aprobat ceea ce ea a numit „măsuri de bun-simț care nu divizează, ci ajută cu adevărat la integrare”.

Într-o postare pe rețelele sociale, ea a spus că măsurile includ: „O limită de 30% în clase pentru elevii care nu cunosc suficient de bine limba italiană, alături de instrumente pentru învățarea limbii noastre și interzicerea burqa și niqabului în școli”.

Anunțul a reprezentat o versiune mai moderată a declarațiilor făcute de Meloni la începutul săptămânii, la un eveniment organizat de organizația de tineret a Fraților Italiei. „Nu se poate ca, în clasă, copiii italieni să fie cei care se simt excluși pentru că au devenit minoritari”, a spus Meloni, promițând să „stabilească prin lege numărul elevilor străini din fiecare clasă”.

Decretul adoptat joi prevede, de asemenea, că, în cazurile în care elevii prezintă probleme persistente de integrare sau dificultăți în învățarea limbii, părinții acestora vor fi îndrumați către serviciile sociale și vor trebui să urmeze cursuri gratuite de alfabetizare și de limba italiană. Nerespectarea acestor obligații de către părinți ar putea duce la amenzi de până la 1.000 de euro.

Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a declarat că măsurile, care urmează să intre în vigoare în anul școlar 2027-2028, vor afecta aproximativ 1.000 de clase, adică aproximativ 0,3% din totalul claselor la nivel național.

Activiștii pentru drepturile omului au făcut rapid legătura între aceste măsuri și alegerile de anul viitor, în care poziția de premier a Giorgiei Meloni se confruntă cu un concurent neașteptat din partea dreptei.

„Creează o situație de urgență care, în realitate, nu este deloc o urgență”, a declarat Daniela Ionita, din cadrul grupului de campanie Italians Without Citizenship, subliniind că aproximativ 60% dintre elevii care ar putea fi descriși drept străini s-au născut în Italia, dar se confruntă cu numeroase obstacole în obținerea cetățeniei. „Pentru că acum există noi partide care pun presiune dinspre dreapta, cred că Meloni este speriată”, a spus ea.

Guvernul a precizat că elevii născuți și crescuți în Italia sau cei care au urmat cel puțin doi ani de grădiniță ori au absolvit trei ani de școală în Italia vor fi exceptați de la aceste măsuri.

Ionita a afirmat că intensificarea retoricii reprezintă o încercare a guvernului de a masca rezultatele limitate obținute în perioada în care s-a aflat la putere. „Dacă elimini toate decretele legate de securitate sau de migranți, programul politic și economic al guvernului se destramă și rămân foarte puține lucruri concrete din activitatea unuia dintre cele mai longevive guverne din ultimii ani în Italia”, a spus ea.

Marco Tarchi, politolog specializat în extrema dreaptă și profesor la Universitatea din Florența, a declarat că măsurile sunt „fără îndoială” determinate de temerile privind apariția unei noi provocări politice din partea dreptei.

Din februarie, un nou partid, Futuro Nazionale (FN), a mobilizat extrema dreaptă, sondajele sugerând că acesta ar putea obține aproximativ 8% din voturi la alegerile care ar putea avea loc chiar în primăvara anului 2027.