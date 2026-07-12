Iar imaginile ar putea fi făcute publice în curând.

„Există, de asemenea, fotografii care, după părerea mea, nu au fost încă făcute publice și care arată pe suprafața lunară ceea ce par a fi structuri monolitice de mari dimensiuni, cu tăieturi în unghi drept”, a declarat Elizondo marți, în cadrul emisiunii „Disclosure Tonight”, relatează New York Post.

Presupusele structuri amintesc de misterioasele monoliți lunari din clasicul film SF al lui Stanley Kubrick din 1968, „2001: O odisee spațială”, în care obiectele dreptunghiulare impunătoare au puterea de a modela evoluția umanității.

Elizondo, care a condus Programul de identificare a amenințărilor aerospațiale avansate al Pentagonului, a afirmat că fotografiile monoliților vor fi probabil făcute publice în curând — și a calificat imaginile drept „intrigante”.

Administrația Trump a făcut publice „dosare OZN” clasificate anterior, care au dezvăluit numeroase imagini cu fenomene aeriene neidentificate (UAP), datând de acum 80 de ani.

Dosarele nu conțin dovezi ale existenței vieții extraterestre, dar includ imagini cu sfere în mișcare bine documentate, alături de alte fenomene considerate a fi mai tulburătoare.

O imagine tulburătoare a unui obiect misterios cu șase colțuri, fotografiat în Asia de Est, a fost făcută publică în ultimul lot de dosare dezvăluite vineri.

Fostul oficial al Pentagonului a făcut și alte afirmații senzaționale cu privire la cunoștințele SUA despre fenomenele extraterestre — inclusiv faptul că autoritățile federale au recuperat celebra navă spațială care se presupune că s-a prăbușit la Roswell în 1947.

„Statele Unite au fost implicate în recuperarea unor obiecte, vehicule de origine necunoscută, care nu provin nici din țara noastră, nici din vreo altă țară străină de care avem cunoștință”, a declarat Elizondo pentru NewsNation în 2024.

Alte dosare ale OZN-urilor susțin că China și Rusia au recuperat UAP-uri prăbușite și au încercat să le analizeze prin inginerie inversă.

Totuși, un purtător de cuvânt al NASA a declarat pentru The Post că agenția a cartografiat și a capturat imagini ale întregii suprafețe lunare și nu are cunoștință de existența vreunui monolit în datele sale.