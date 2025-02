Ambasadoarea SUA la Moscova, vizită la MAE rus. Kremlinul confirmă că au început negocieri pentru pacea din Ucraina | VIDEO

Ambasadorul SUA la Moscova, Lynne Tracy, a vizitat marți Ministerul de Externe al Rusiei. Motivul vizitei sale nu a fost dezvăluit inițial nici de minister, nici de Ambasada SUA.

Mai târziu, Ministerul de Externe al Rusiei a confirmat că ministrul adjunct Serghei Riabkov s-a întâlnit cu Tracy pentru a discuta despre operațiuni diplomatice, scrie agenția bulgară Novinite, care citează multiple surse din Rusia, Ucraina și SUA.

U.S. Ambassador to Moscow Lynne Tracy visited the Russian Foreign Ministry, per Russian media. Her visit coincides with Steve Witkoff's alleged visit to Moscow.

Delivering a message? pic.twitter.com/4EVYByYsiB