Reuters: Rusia joacă tare în discuţiile privind pacea în Ucraina, după ce Trump a vorbit despre un contact cu Putin

Declarația a fost făcută de viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, care supervizează în Ministerul de Externe relaţiile cu SUA şi controlul asupra armamentelor, sugerând că Moscova joacă tare cu preşedintele american Donald Trump, comentează Reuters.

În discursul său de la 14 iunie de la Ministerul de Externe, Putin a expus condiţiile pentru o încetare imediată a războiului: Ucraina trebuie să renunţe la ambiţiile sale de a adera la NATO şi să-şi retragă trupele de pe întreg teritoriul a patru regiuni ucrainene revendicate şi controlate în prezent în mare parte de Rusia - Doneţk şi Lugansk (est), Herson şi Zaporojie (sud).

Moscova a reiterat că cererile sale maximaliste - aşa cum au fost stabilite de Putin în iunie - au rămas oferta pentru lansarea negocierilor.

Deşi Moscova pretinde că toate cele patru regiuni fac parte integrantă din Federaţia Rusă, forţele sale pe teren controlează 70-80% din teritoriul acestora, aproximativ 26.000 km pătraţi aflându-se încă sub controlul trupelor ucrainene, conform unor date de pe linia frontului.

Kievul, care doreşte să adere la NATO şi să-şi reia controlul asupra teritoriului ocupat, dacă se va putea, a declarat la vremea respectivă că a accepta astfel de condiţii ar echivala cu o capitulare.

La ora actuală, Moscova controlează aproximativ 20% din Ucraina, inclusiv Crimeea, anexată în 2014, şi parţial cele patru regiuni din estul şi sudul Ucrainei.

"Soluţia politică, aşa cum o preconizăm noi, nu poate fi obţinută altfel decât prin punerea deplină în aplicare a celor declarate de preşedintele Putin", a reiterat Serghei Riabkov în cadrul unui briefing în limba engleză la Moscova.

"Aceasta este situaţia în care ne aflăm, şi cu cât SUA, Marea Britanie şi alţii vor înţelege mai repede acest lucru, cu atât va fi mai bine, iar această soluţie politică dorită va fi mai aproape pentru toată lumea", a spus el.

Viceministrul rus de externe a recunoscut că între Moscova şi Washington există deja contacte, dar nu a dat niciun fel de detalii după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că a vorbit cu omologul său rus Vladimir Putin.

Întrebat dacă a avut vreo convorbire cu Putin de când a devenit preşedinte, pe 20 ianuarie, Donald Trump le-a declarat reporterilor care îl însoţeau la bordul Air Force One: "Am avut-o. Să spunem doar că am avut-o".

Kremlinul a refuzat să confirme sau să infirme contactul.

"Există anumite contacte, dar nu şi premise pentru ca eu să vă ofer detalii despre acestea. În general, procesul avansează", a declarat Riabkov.

"Căi de comunicare (cu Washingtonul) există, nu sunt închise şi funcţionează", dar în prezent nu există acorduri privind contactele "la cel mai înalt nivel", potrivit acestuia.

Riabkov a afirmat că administraţia fostului preşedinte american Joe Biden "a mizat pe un război hibrid, inclus în documentele sale, şi a impus aliaţilor săi ideea posibilităţii de a provoca o înfrângere strategică Rusiei".

Ca rezultat, confruntarea dintre Rusia şi SUA a escaladat până la punctul în care relaţiile dintre cele două ţări ajunseseră "în pragul rupturii", a adăugat el.

În acest sens, viceministrul rus a remarcat că "echipa lui Trump, în pofida contradicţiilor din poziţiile declarate de el şi susţinătorii săi, măcar îşi exprimă interesul de a restabili dialogul cu Rusia întrerupt de democraţi".

"Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în pofida multiplelor pronosticuri nefavorabile (...) reprezintă o piatră de hotar în politica internă a SUA şi, desigur, înseamnă apariţia unei serii de noi factori şi detalii în politica externă a Washingtonului", a spus el.

Potrivit lui Riabkov, Rusia rămâne deschisă dialogului, "la care ne-am referit în mod repetat, inclusiv discuţia privind soluţionarea (conflictului) în Ucraina, dar numai pe picior de egalitate".

Cu toate acestea, el a recunoscut că Moscova nu are mari aşteptări "pentru schimbări în mai bine" în relaţiile cu SUA, chiar şi după sosirea lui Trump la Casa Albă.

"Politica internă a SUA şi întregul său sistem împietrit de coordonare a politicii externe au rezervat Rusiei rolul de 'inamic', conform terminologiei oficiale. Şi a existat mult timp un consens bipartizan în SUA cu privire la acest lucru", a spus el.

În conferinţa de presă, Serghei Riabkov a atacat "limbajul ultimatumurilor (...), încercările de a ne arăta că ne vor face o mare favoare în schimbul acceptării cererilor noastre care ar fi a priori inacceptabile", conform EFE.

"Fără rezolvarea problemelor care au stat la baza a ceea ce se întâmplă, nu va fi posibil să se ajungă la un acord", a spus Riabkov. "Aşadar, variaţiile şi jumătăţile de măsură nu sunt calea pe care suntem pregătiţi să mergem", a adăugat el.

Trump a anunţat într-un interviu acordat sâmbătă pentru New York Times că a vorbit cu Putin şi a subliniat că liderul rus "doreşte ca oamenii să înceteze să moară" pe frontul din Ucraina.

El a adăugat că este "mai bine să nu spun" de câte ori a vorbit cu omologul său rus, dar a remarcat că are "o relaţie bună" cu el. Trump şi-a exprimat, de asemenea, speranţa că războiul se va încheia "rapid".

Cu toate acestea, Kremlinul a refuzat până acum să confirme sau să infirme aceste declaraţii.

Conflictul din estul Ucrainei a început în 2014, după ce preşedintele prorus Viktor Ianukovici a fost înlăturat de la putere de o mişcare de contestare populară din Piaţa Maidan din Kiev, iar Rusia a anexat Crimeea şi a incitat forţele separatiste din Donbas, pe care le-a înarmat să înceapă să lupte împotriva forţelor armate ucrainene.

În februarie 2022, Putin a declanşat un război pe scară largă prin trimiterea a mii de trupe în Ucraina.

Trump, în timpul campaniei electorale, a promis să pună capăt războiului într-o singură zi, iar oficialii americani au purtat discuţii cu Ucraina şi Rusia cu privire la încheierea celui mai devastator conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial.

