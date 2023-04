Ambasadoarea României în India, surprinsă în timp ce cântă și dansează la o petrecere pentru diplomați străini. VIDEO

Ambasadoarea României în India, în vârstă de 53 de ani, a fost filmată alături de mai mulți localnici indieni, în timp ce dansează după o coregrafie tradițională indiană. Aceasta a purtat o rochie bleumarin și un machiaj discret.

Imaginile au fost publicate ulterior pe o rețea socială de un jurnalist din India.

„Ambasadorul României @RO_EmbassyDelhi Daniela-Mariana Sezonov dansează pe cântece populare punjabi, inclusiv Lathe di chadar, la sărbătoarea Baishakhi organizată de MoS MEA @M_Lekhi”, a scris pe Twitter Sidhant Sibal, un jurnalist din India.

Romania Ambassador @RO_EmbassyDelhi Daniela-Mariana Sezonov dances on Punjabi folk songs including Lathe di chadar at Baishakhi celebrations organised by MoS MEA @M_Lekhi pic.twitter.com/JdbsXjkL59