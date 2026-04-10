Potrivit Wall Street Journal, trupe americane din aceste țări ar putea fi mutate în state membre care au sprijinit campania. Printre posibilii beneficiari se numără România, Polonia, Lituania și Grecia.

Sporirea numărului de militari americani mai aproape de granița cu Rusia ar fi însă o mutare care ar putea înfuria Moscova.

Șeful NATO l-a vizitat pe Trump, într-o încercare de a preveni o ruptură majoră între SUA și Alianța Nord-Atlantică.

După o discuttie de peste 2 ore, Donald Trump s-a mărginit să-și reitereze frustrarea față de unele state NATO. Totuși, șeful Alianței se arată optimist cu privire la relația cu Washingtonul.

Rutte: ”Să fiu clar, această alianță nu o duce tocmai bine, cum s-ar spune. Și este adevărat că atunci când a venit momentul să ofere sprijinul logistic și de altă natură, de care Statele Unite aveau nevoie în Iran, unii aliați au fost puțin cam lenți, să zicem. Dar, ca să fim cinstiți, au fost puțin luați prin surprindere (de război)”.

Mark Rutte rămâne evaziv când este întrebat despre detaliile conversației pe care a avut-o cu președintele Donald Trump.

Rutte: ”Discuțiile au fost sincere și deschise. Ceea ce e bine... Dar e bine, pentru că suntem între prieteni aici. Adică, președintele și cu mine ne placem, suntem buni prieteni de mulți ani. Și aș prefera să purtăm conversația cu toate datele pe masă, în loc să umblăm pe vârfuri. I-am simțit dezamăgirea față de faptul că a avut impresia că prea mulți aliați nu i-au fost alături. Dar i-am explicat că, în mod cert, marea majoritate a europenilor au făcut ceea ce le-au cerut SUA și ceea ce s-a convenit anterior pentru astfel de circumstanțe”.

Cu puțin timp înainte, într-un interviu pentru CNN, secretarul general al NATO a revenit asupra problemelor din interiorul Alianței.

Tapper, CNN: Sunteți de acord că unele țări NATO au picat testul?

Rutte: ”Unele da, dar marea majoritate au făcut ce au promis pentru că știu că NATO are menirea nu doar să protejeze spațiul euro-atlantic, ci și să ofere Statelor Unite o platformă de proiecție a puterii”.

Spania, Franța, Germania și Italia sunt țările care l-au nemulțumit în diverse grade pe președintele american.

În altă ordine de idei, după un discurs în cadrul unui forum la Washington, Rutte a fost luat la întrebări și în legătură cu anumite remarci la adresa lui Trump, catalogate drept lingușitoare.

Reporter: Îl mai considerați pe Trump „daddy” („tăticul”), după discuția de ieri?

Rutte: ”Ei, în legătură cu treaba cu „daddy”, a fost de fapt o problemă de traducere. Ce s-a întâmplat de fapt: am avut o întâlnire înainte de Summitul de la Haga, iar președintele era foarte nervos în ziua respectivă pe problemă Iranului și Israelului, în iunie anul trecut. În daneză traducerea pentru „daddy” este „tată” și am spus: „uneori tatăl trebuie să se arate furios”, dar nu l-am numit pe Trump „tăticul meu”. Dar, bineînțeles „daddy” are o conotație specială, iar acum trebuie să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”.