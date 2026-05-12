Băiatul, care mergea împreună cu colegii săi la un spectacol de teatru, a fost transportat de urgență la spital cu răni grave, relatează publicația belgiană VRT News.

Accidentul a avut loc în jurul orei 9:30, în timp ce echipajul de poliție se afla într-o misiune. Oamenii legii circulau cu sirenele și girofarurile pornite pentru a intercepta un șofer suspectat că se afla sub influența alcoolului.

„Poliția primise o sesizare despre un șofer aflat sub influența alcoolului. După ce vehiculul vizat a fost identificat, un echipaj a început urmărirea”, a precizat Kato Belmans, reprezentant al Parchetului.

Potrivit anchetatorilor, mașina de poliție circula inițial pe liniile de tramvai, însă a fost nevoită să intre pe banda de circulație, moment în care s-a produs impactul cu copilul.

Primele momente după accident au fost dramatice. Băiatul s-a aflat pentru scurt timp în pericol de moarte, însă medicii au reușit să îl stabilizeze.

În prezent, copilul este internat în spital cu răni grave, dar starea sa este stabilă.

Autoritățile belgiene au demarat imediat o investigație pentru a stabili exact circumstanțele incidentului.

Șoferul urmărit de polițiști a fost prins ulterior, iar testul de alcoolemie a confirmat că acesta consumase alcool.