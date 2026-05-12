Există pericolul ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor, ceea ce ar duce la costuri uriașe de împrumut pentru stat și la devalorizarea leului.

În ultimele zile, ministrul interimar al Finanțelor a vorbit cu experții celor trei mari agenții de rating internațional - Fitch, Moody's și Standard & Poor's.

Pentru că avem un guvern interimar și o criză politică prelungită, experții au vrut să afle care este situația bugetului nostru, dacă se ține guvernul de planul de reducere a deficitului și care e situația atragerii de fonduri europene, de care economia noastră depinde. Asta în condițiile în care, până la această criză, România era încadrată în rândul țărilor recomandate investițiilor, dar la un pas de retrogradare.

Alexandru Nazare spune că le-a arătat experților, cu cifre, că deficitul se menține în limitele stabilite și investițiile cu bani europeni sunt continuate.

Asta în condițiile în care ne așteptăm să intre 2,8 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență în perioada următoare.

Chiar dacă cele trei agenții au programat să evalueze țara noastră în iulie, august și octombrie, experții pot decide oricând să facă acest lucru mai rapid.

ALEXANDRU NAZARE, MINISTRUL INTERIMAR AL FINANȚELOR: Înainte de aceste evaluări, agențiile fac misiuni sau discută cu noi. Dar dacă constată o înrăutățire a situației, agențiile pot convoca și comitete ad-hoc în care să ia decizii. Bineînțeles că încercăm să prevenim acest lucru, dar există acest pericol.

REPORTER: Pericolul ar fi de retrogradare.

ALEXANDRU NAZARE, MINISTRUL INTERIMAR AL FINANȚELOR: Pentru că suntem pe ultima treaptă, suntem la perspectivă negativă în acest moment.

Economiștii spun că ratingul acordat țării noastre este foarte important, pentru că acest calificativ influențează dobânzile la care se împrumută România, dar servește și ca reper pentru deciziile luate de investitori.

Un rating scăzut înseamnă o țară mai riscantă pentru afaceri.