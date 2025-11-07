Alertă la o bază militară americană. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect

Stiri externe
07-11-2025 | 07:15
militari america
AFP

Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea mai multor persoane şi a dus la transportarea mai multora la spital, a relatat CNN joi, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Un comunicat al Bazei Comune Andrews, situată în afara Washingtonului, D.C., a informat că o clădire din bază a fost evacuată după ce o persoană „a deschis un pachet suspect", potrivit CNN.

Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din bază, a precizat acesta.

„Ca măsură de precauţie, clădirea şi o altă clădire adiacentă au fost evacuate şi a fost stabilit un cordon în jurul zonei", a relatat CNN, citând comunicatul bazei.

„Primii respondenţi ai Bazei Comune Andrews au fost trimişi la faţa locului, au stabilit că nu există ameninţări imediate şi au predat locul incidentului Biroului de Investigaţii Speciale. O anchetă este în curs de desfăşurare", se arată în comunicat.

Citește și
trupe nato
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”

Pachetul conţinea o substanţă albă neidentificată

Coletul conţinea un praf alb neidentificat, a informat CNN, citând două surse familiarizate cu ancheta.

Un test iniţial la locul faptei efectuat de echipa HAZMAT (materiale periculoase - n.r.) nu a detectat nimic periculos, dar ancheta este în curs de desfăşurare, a adăugat CNN, citând una dintre sursele familiarizate cu situaţia.

Departamentul Apărării SUA şi Baza Comună Andrews nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Sursa: Agerpres

Etichete: america, baza militara, pachete,

Dată publicare: 07-11-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa
Stiri externe
Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa

Oficiali ai administraţiei Trump au informat aliaţii că reducerile de trupe din România sunt doar prima etapă, urmând noi diminuări în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de la jumătatea lui decembrie, relatează Kyiv Post.

Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
Stiri actuale
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat miercuri că, în ciuda retragerii parţiale a trupelor americane, aproximativ 1.000 de militari SUA rămân în bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii şi Mihail Kogălniceanu.

Profesori, pompieri sau militari din SUA, concediați după ce au comentat online despre împușcarea lui Charlie Kirk
Stiri externe
Profesori, pompieri sau militari din SUA, concediați după ce au comentat online despre împușcarea lui Charlie Kirk

Comentarii critice online după moartea lui Charlie Kirk au dus la concedieri în SUA, deși Trump susține libertatea de exprimare.

Recomandări
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan
Stiri actuale
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Trezorierul PNL, Mihail Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce procurorii DNA Iași l-au acuzat că l-a ajutat pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos să intre în biroul premierului Bolojan.

CATALOG eMAG de Black Fridday 2025 | Vezi principalele produse care intră la reduceri vineri dimineață - FOTO
Black Friday 2025
CATALOG eMAG de Black Fridday 2025 | Vezi principalele produse care intră la reduceri vineri dimineață - FOTO

Black Friday 2025 se apropie, iar eMAG pregătește cele mai mari reduceri ale anului. Acum e momentul perfect să adaugi în coș produsele dorite pentru a profita la maximum de ofertele din Vinerea Neagră 2025.  

Garda de Mediu scoate la atac zeci de drone, ca să oprească poluarea din arderi ilegale. „Arzi deșeuri, faci pușcărie”
PRO VERDE
Garda de Mediu scoate la atac zeci de drone, ca să oprească poluarea din arderi ilegale. „Arzi deșeuri, faci pușcărie”

Garda de Mediu a început să folosească dronele din dotare pentru a opri arderile ilegale de deșeuri de lângă București. Ele vor fi interconectate cu bazele de date ale altor instituții, pentru a grăbi procedurile legale împotriva infractorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28