Luni, polițiștii de frontieră au depistat 15 persoane care traversaseră printr-un tunel lung de aproximativ 10 metri, aflat în apropierea gardului de frontieră dintre Belarus și Letonia, a anunțat marți ministrul de Interne al Letoniei, Jānis Dombrava, scrie Politico.

Liderul belarus Aleksandr Lukașenko este un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Regimul său a sprijinit războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei și a adoptat o poziție ostilă față de Uniunea Europeană.

Tuneluri similare au mai fost descoperite în Lituania, potrivit presei din statele baltice, însă este pentru prima dată când o astfel de metodă este folosită pentru trecerea ilegală a frontierei în Letonia.

„Acesta este primul caz în care un tunel a fost utilizat pentru trecerea ilegală a frontierei de stat în Letonia. În această zonă nu fuseseră identificate anterior semne de încălcare a frontierei și nu au existat cazuri de persoane reținute pentru traversare ilegală”, a scris Dombrava pe platforma X.

Autoritățile au returnat toate cele 15 persoane în „țara din care au venit” și continuă verificările în zona tunelului.

Marți, Letonia a lansat o operațiune pentru consolidarea securității la frontieră. Ministrul de Interne a descris trecerile ilegale dinspre Belarus drept o „amenințare hibridă”.

Potrivit Poliției de Frontieră din Letonia, autoritățile au împiedicat peste 9.000 de tentative de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus de la începutul acestui an.