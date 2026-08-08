Attal a luat măsuri după ce autoritățile l-au informat despre o „nouă operațiune” atribuită unor rețele rusești, menită să îl destabilizeze. Plângerea, depusă vineri seară la Paris, denunță „fapte de ingerință străină, manipulare a informației și fabricare de conținuturi trucate”, care ar putea aduce atingere intereselor fundamentale ale Franței și sincerității viitorului scrutin prezidențial.

Avocații lui Attal, Sacha Ghozlan și Lucas Veil, au declarat că mai multe conturi de pe platforma X, unele imitând identitatea unor instituții media franceze și internaționale, au distribuit reportaje video false, prime pagini de ziare fabricate și materiale care reproduceau logo-urile și identitatea vizuală a unor publicații, cu scopul de a afecta imaginea candidatului.

Trei candidați, vizați de operațiuni de destabilizare în ultimele zile

Cu opt luni înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, trei potențiali sau declarați candidați au fost vizați de o serie de operațiuni de destabilizare atribuite rețelelor proruse:

- Gabriel Attal (Renaissance) – au fost distribuite informații false potrivit cărora politicianul ar suferi de boala Parkinson.

- Edouard Philippe (Horizons) – a fost ținta unor informații false privind starea sa de sănătate.

- Raphaël Glucksmann (Place publique) – a fost vizat prin intermediul partenerei sale, jurnalista Léa Salamé, acuzată în mod fals că ar fi mituit instituții media pentru a favoriza candidatura acestuia. În cazul lui Glucksmann, justiția franceză a deschis deja o anchetă.

Attal: „Dacă nu facem nimic, alegerile pot fi falsificate”

„Dacă nu facem nimic pentru a ne proteja, alegerile pot fi falsificate”, a avertizat joi Gabriel Attal, într-un interviu acordat postului RTL, acuzând Rusia că încearcă să „fure” acest scrutin de la francezi.

Deși operațiunile de destabilizare dezvăluite în ultimele zile au avut o vizibilitate redusă, potrivit unei surse din domeniul securității, acestea reprezintă primele acțiuni de acest tip care vizează direct, de la începutul campaniei, candidați sau potențiali candidați la președinția Franței.