Alegeri intermediare în SUA. Ce măsuri vor democrații să aplice dacă vor câștiga „midterms” și înving partidul lui Trump

Dacă democrații vor reuși să câștige controlul asupra Camerei Reprezentanților sau asupra Senatului, vor fi recuperat o parte din controlul asupra Washingtonului de la președintele Donald Trump și de la republicani.

Aceștia vor dispune de noi instrumente puternice pentru a exercita controlul și pentru a investiga guvernul lui Trump, notează CNN. De asemenea, democrații vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește cheltuielile guvernamentale și, eventual, un mandat pentru a anula unele dintre schimbările pe care acesta le-a impus sau pentru a promova reglementarea AI, la care Trump s-a opus. Deși democrații din Camera Reprezentanților ar putea adopta mai multe proiecte de lege partizane pentru a-și demonstra prioritățile, există limite în ceea ce privește ceea ce grupul parlamentar ar putea realiza efectiv. Iar menținerea unității și a hotărârii ar necesita eforturi, mai ales că Trump, împiedicat de Constituție să candideze pentru un al treilea mandat, s-ar putea să nu fie dispus să colaboreze cu democrații pentru a menține funcționarea guvernului. Recomandări Video Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat ...

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Incendiu într-un salon de la Spitalul Județean Reșița. O pacientă a suferit ... „Ce se va întâmpla este că voi da vot de VETO la tot, iar apoi vor veni democrații și vor dori să încheie o înțelegere”, a declarat Trump săptămâna trecută, referindu-se la perspectiva colaborării cu un Congres cu majoritate democrată. Orice măsuri pe care democrații doresc cu adevărat să le transforme în lege ar trebui, probabil, să facă parte din legislația care trebuie adoptată neapărat, cum ar fi proiectele de lege anuale privind alocările bugetare. Iar acest lucru ar presupune negocieri cu republicanii, cel puțin în Senat, întrucât nu se preconizează ca democrații să obțină suficiente locuri în această cameră pentru a aproba proiectele de lege fără voturile Partidului Republican. Iată o privire asupra unor aspecte ale puterii pe care democrații ar putea să o dobândească cu o majoritate în Camera Reprezentanților sau în Senat și asupra a ceea ce ar putea realiza cu aceasta - într-o analiză realizată de CNN.

Costul vieții în SUA Criza generată de costul vieții de zi cu zi și inflația au fost factorii care i-au îndepărtat pe alegători de președintele Joe Biden, iar inflația și costurile vieții ar putea fi, în cele din urmă, factorii care îi vor îndepărta pe alegători de Trump. Democrații promit să pună un accent nou pe costul vieții, dar s-ar putea să nu poată rezolva prea multe, atâta timp cât Trump este președinte. Sunt șanse reduse ca aceștia să obțină o majoritate care să le permită să anuleze VETO-ul acestuia. Asta înseamnă că eforturile de a reduce tarifele impuse de Trump sau de a pune capăt războiului său împotriva Iranului ar necesita ajutorul republicanilor. Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat că partidul său creează grupuri de lucru pentru a analiza modalități de reducere a prețurilor în cinci domenii: locuințe, sănătate, îngrijire, combustibil și utilități, precum și alimente și bunuri de larg consum. Jeffries a menționat trei obiective imediate: -► Încheierea războiului din Iran, pentru a reduce prețurile la energie. -► Anularea reducerilor aplicate programului Medicaid prevăzute în proiectul de lege republican privind reducerile fiscale și de cheltuieli, precum și reînnoirea subvențiilor sporite pentru prime din cadrul Obamacare, pentru a face față costurilor asistenței medicale. -► Abrogarea tarifelor impuse de Trump pentru a reduce costurile mărfurilor. Dar, din nou, aceste măsuri ar necesita un sprijin din partea lui Trump, ceea ce pare puțin probabil.

Bugetul va fi pârghia de negociere a democraților Principalul punct forte al democraților ar fi controlul asupra cheltuirii banilor contribuabililor, ceea ce înseamnă că pârghia lor de a-l forța pe Trump să acționeze ar consta în amenințarea cu retragerea fondurilor. Trump va avea nevoie de legi adoptate de Congres pentru a menține funcționarea guvernului, deși a gestionat deja multiple întreruperi prelungite și nepopulare ale finanțării pe parcursul mandatelor sale prezidențiale. Republicanii au încercat să protejeze politica sa de imigrație de democrați prin aprobarea finanțării pentru Departamentul Securității Interne (DHS), astfel încât acesta să-și poată desfășura activitatea pe durata mandatului său. Democrații ar putea încerca să anuleze această finanțare, dar probabil nu vor avea suficiente voturi pentru a trece peste veto-ul lui Trump și s-ar putea să aibă un control redus asupra modului în care DHS-ul său, dotat cu fonduri generoase, își desfășoară activitatea. O altă confruntare preconizată va fi legată de plafonul datoriei. Republicanii au majorat plafonul datoriei cu 5 trilioane de dolari când au adoptat „One Big Beautiful Bill Act” al lui Trump. Se preconizează că plafonul datoriei va trebui majorat din nou în 2027. Democrații vor încerca probabil să-și folosească puterea asupra finanțării pentru a bloca sau opri proiectele lui Trump din Washington, pe care acesta le consideră necesare pentru înfrumusețarea capitalei, dar pe care democrații le văd ca pe niște proiecte de vanitate. Dar democrații ar trebui, de asemenea, să facă față realității că anularea sau modificarea unor reduceri drastice din „marea și frumoasa lege” va costa foarte mulți bani, un obstacol descurajant chiar și pentru mulți dintre membrii grupului parlamentar, într-un moment în care datoria națională a depășit 40 de trilioane de dolari.

Sănătate Menținerea subvențiilor sporite la primele de asigurare pentru persoanele înscrise în cadrul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă (Affordable Care Act) a reprezentat o prioritate majoră pentru democrați în ultimii doi ani. Aceștia au blocat activitatea guvernului timp de 43 de zile – un record – în toamna trecută, în încercarea de a exercita presiune asupra liderilor Partidului Republican pentru a prelungi această asistență mai generoasă, care urma să expire la sfârșitul anului 2025. Expirarea subvențiilor majorate a determinat o creștere vertiginoasă a primelor de asigurare cu 58% în acest an, iar câteva milioane de persoane au renunțat la asigurare. Însă costul în sine ar fi descurajant - o prelungire permanentă ar putea costa 350 de miliarde de dolari pe parcursul unui deceniu, potrivit Biroului Bugetar al Congresului. În ceea ce privește anularea reducerilor istorice ale fondurilor Medicaid prevăzute în proiectul de lege al Partidului Republican intitulat „One Big Beautiful Bill Act”, democrații ar trebui să decidă pe care dintre multiplele măsuri să se concentreze. Se preconizează că prima cerință federală de muncă din istorie va duce la cea mai mare pierdere a acoperirii, dar ar fi o sarcină dificilă să se elimine această obligație, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie în majoritatea statelor. Democrații ar putea încerca să amâne sau să atenueze unele dintre prevederile legii și ale reglementărilor, cum ar fi cele legate de autoatestare, fragilitate medicală și impozitele aplicate furnizorilor. Asta nu înseamnă că democrații ar rămâne pasivi în timp ce reducerile la Medicaid intră în vigoare. Se așteaptă ca aceștia să monitorizeze activ punerea în aplicare a prevederilor și să facă public impactul acestora asupra beneficiarilor și a altor americani, asupra spitalelor și a statelor, printre altele. De asemenea, este probabil ca aceștia să facă presiuni asupra administrației Trump pentru a obține mai multe detalii cu privire la acordurile de tip „națiune cea mai favorizată” încheiate cu producătorii de medicamente. Trump ar dori ca acestea să fie codificate în lege, dar există numeroase întrebări cu privire la detaliile acordurilor și la faptul dacă acestea au dus efectiv la reducerea costurilor pentru pacienți. Deși mai mulți candidați democrați progresiști au militat pentru „Medicare pentru toți” în campania electorală, nu vă așteptați ca grupul parlamentar să avanseze cu extinderea programului Medicare la un număr mai mare de americani în cadrul viitorului Congres.

Anchete, audieri și investigații Supravegherea va fi probabil una dintre cele mai imediate și vizibile consecințe ale preluării de către democrați a controlului asupra Camerei Reprezentanților sau a Senatului. Odată cu majoritatea vine și puterea de a convoca audieri și de a cita martori. Este de așteptat ca democrații să lanseze anchete asupra lui Elon Musk, pentru început. Rămân multe întrebări cu privire la așa-numitul „Departament pentru Eficiența Guvernamentală” pe care l-a înființat cu „binecuvântarea” lui Trump. Contractele atribuite companiilor lui Musk ar putea fi, de asemenea, supuse unei analize amănunțite. Eforturile lui Trump de a închide efectiv agenții create de Congres, precum USAID, Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorilor și Departamentul Educației, vor fi probabil supuse pentru prima dată unei analize reale din partea legiuitorilor. La fel se va întâmpla și cu acțiunile copiilor lui Trump de a câștiga bani în timpul președinției tatălui lor. Trump a câștigat peste 1 miliard de dolari din criptomonede într-o perioadă în care ar fi trebuit să supravegheze reglementarea acestora. Cele mai controversate politici ale sale, precum războiul cu Iranul, deportările în masă și tarifele, vor fi analizate minuțios. Membrii cabinetului, precum secretarul Apărării Pete Hegseth, secretarul Comerțului Howard Lutnick, secretarul de Interne Doug Burgum, secretarul Securității Interne Markwayne Mullin și procurorul general Todd Blanche, vor trebui, de asemenea, să-și rezerve mai mult timp în agendele lor pentru audieri publice, iar agențiile lor se vor confrunta cu o supraveghere mai strictă din partea comisiilor parlamentare. Războiul cu Iranul Va exista un sprijin bipartizan pentru încheierea războiului, dar va fi complicat să-l forțeze pe Trump să renunțe la acest proiect. Legea privind puterile de război pare să impună aprobarea Congresului pentru acțiuni militare de lungă durată, dar Trump a găsit modalități de a ocoli aceste prevederi. În plus, ar fi nevoie de 67 de voturi - ceea ce ar însemna sprijin din partea republicanilor — pentru a trece peste veto-ul lui Trump. Republicanii vor fi supuși unei presiuni imense pentru a adopta un proiect de lege masiv de finanțare a războiului în perioada de tranziție de după alegeri, dar înainte ca noii parlamentari să-și preia mandatul în ianuarie. Însă problema finanțării Pentagonului și a modului în care proiectele de lege privind cheltuielile pot fi folosite pentru a controla politica de război va deveni o chestiune majoră. Dacă războiul va continua să fie nepopular, presiunea din partea Congresului și a opiniei publice va fi greu de ignorat în continuare de către Trump. Domeniile în care Trump ar putea colabora cu democrații Jeffries a fost supus unei anumite atenții din partea democraților atunci când s-a întâlnit anul acesta cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre domeniile în care cele două părți ar putea colabora. Cei doi au discutat despre locuințe și reforma justiției penale. În special problema locuințelor ar putea fi un domeniu în care democrații și republicanii să negocieze. Trump însuși a discutat, de asemenea, cu primarul democrat al orașului New York, Zohran Mamdani, despre proiecte legate de locuințe și infrastructură. În timpul primului său mandat, cea mai importantă realizare bipartizană a lui Trump a fost adoptarea Legii „First Step”, un efort care a reunit democrații și republicanii în lunile care au urmat după ce alegătorii au redat controlul asupra Camerei Reprezentanților democraților în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din primul mandat al lui Trump.

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