Potrivit Agerpres, administrația SUA a depus această cerere deoarece suspectează că persoanele respective nu sunt cetățeni americani.

Instanța nu s-a pronunțat însă pe fond, ci doar pe procedură, hotărând că nu poate interveni întrucât nu există încă o decizie a unei instanțe inferioare, prin urmare cazul a fost acum retrimis unei astfel de instanțe, ce are programată marți o audiere în acest dosar.

Departamentul de Justiție a dat în judecată autoritățile electorale din California pentru a anula buletinele de vot ale unor alegători incluși pe o listă federală cu aproximativ 20.000 de persoane a căror cetățenie este îndoielnică, până când va fi clarificată situația lor privind imigrația.

Potrivit administrației președintelui republican Trump, autoritățile din California, un stat unde majoritatea alegătorilor susțin democrații, nu au respectat termenul-limită de 48 de ore pentru a verifica numele de pe listă. De partea lor, oficialii din California afirmă că, dacă ar da curs unei astfel de cereri, cetățeni eligibili ar putea fi împiedicați să voteze la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Trump a semnat anul trecut un ordin executiv pentru limitarea votului prin corespondență și a mașinilor de vot, precum și pentru impunerea unor verificări riguroase ale listelor electorale, demersuri despre care a spus că au rolul să 'aducă onestitate' la alegerile de la jumătatea mandatului.

Curtea Supremă a SUA a autorizat utilizarea unei baze de date federale pentru a verifica cetățenia americană a alegătorilor, în schimb a respins limitarea votului prin corespondență.

După ce a pierdut alegerile în fața democratului Joe Biden în anul 2020, când s-a votat masiv prin corespondență la scrutinul desfășurat atunci în condiții de pandemie, Trump a acuzat democrații că ar fi profitat de această situație pentru a influența rezultatul.