O activistă de mediu încearcă să afle dacă poluarea cu metale grele ar putea fi responsabilă pentru aceste anomalii, existând temeri cu privire la posibilele consecințe asupra comunităților care depind de fluviu, relatează Yahoo News.

Activista de mediu Aombun Thipsuna și pescarii locali au colectat aproape 60 de pești pentru a fi examinați de specialiștii de la Universitatea Naresuan, potrivit publicației The Thaiger.

Aombun a declarat că aproximativ șase dintre pești prezentau răni și bășici evidente, în timp ce alți 30–40 manifestau semne incipiente ale unor afecțiuni, inclusiv mici bășici și înroșirea înotătoarelor și a cozilor.

Potrivit declarațiilor făcute de Aombun pentru publicația Ejan, pescarii locali au observat probleme similare la pești încă din perioada de după pandemia de COVID-19.

Deocamdată, nu a fost confirmată nicio cauză pentru simptomele observate la pești.

Una dintre ipotezele avansate de Aombun este că metalele grele le-ar putea slăbi sistemul imunitar, reducându-le capacitatea de a lupta împotriva bolilor.

Activista a atras atenția și asupra monitorizărilor realizate de biroul regional nr. 9 al Departamentului pentru Controlul Poluării, cu sediul în Udon Thani. Potrivit acesteia, măsurătorile ar indica o creștere a nivelului metalelor grele în fluviul Mekong începând din 2023.

Comunitățile locale depind de fluviul Mekong pentru alimentarea cu apă necesară agriculturii.

Potrivit declarațiilor lui Aombun, aproape 2.500 de stații de pompare preiau apă din fluviu pentru agricultură, în șapte provincii din nord-estul Thailandei, relatează The Thaiger.

Printre piețele importante aprovizionate cu produse agricole cultivate folosind această apă se numără Talad Thai și Si Mum Mueang.

Aombun a mai semnalat că unele surse de apă destinate consumului comunităților din districtele Sangkhom și Phon Phisai, provincia Nong Khai, nu au trecut testele de calitate.

Activista a declarat că măsurătorile arsenicului efectuate în luna august în anumite zone din provinciile Loei și Nong Khai au indicat valori de trei până la patru ori mai mari decât limita standard de 0,01 miligrame pe litru.

Pescarii locali au și ei un interes economic direct în această situație. Peștii din specia pla khae pot ajunge la o greutate de aproximativ 60 de kilograme, însă Aombun susține că unele exemplare se îmbolnăvesc grav sau mor înainte de a ajunge la maturitate.

Ce măsuri se iau

Rezultatele preliminare ale acțiunii de colectare a probelor sunt distribuite în mediul online.

Potrivit publicației The Thaiger, organizațiile de mediu colaborează cu Universitatea Naresuan și cu elevi din 14 școli situate de-a lungul fluviului Mekong pentru a analiza probe de pește, apă și sol.

Pentru comunitățile din nord-estul Thailandei care folosesc apa Mekongului atât în gospodării, cât și în agricultură, Aombun avertizează că poluarea transportată din amonte ar putea avea consecințe grave.

Organizațiile implicate solicită o intervenție coordonată din partea guvernatorilor celor șapte provincii din nord-estul țării.

Aombun a indicat și afluenți aflați în afara Thailandei, printre care râurile Ngum și Sang, susținând că exploatările miniere din apropiere ar putea contribui la deversarea deșeurilor care conțin metale grele.

Analizele efectuate de universitate și prelevarea probelor de mediu urmăresc tocmai investigarea acestor suspiciuni.