Oliver Schäfer, în vârstă de 34 de ani, din Kallmuth, localitate care aparține orașului german Mechernich, pescuia dintr-o barcă alături de coechipierul său olandez, Kevin Cremers, când peștele uriaș a mușcat momeala, scrie TVP World.

Cei doi participau, la începutul acestei luni, la un turneu internațional de pescuit al peștilor răpitori, organizat pe un lac de acumulare din apropierea orașului polonez Rybnik. Schäfer a simțit o smucitură puternică și și-a dat seama că prinsese ceva neobișnuit de mare.

O luptă de peste 30 de minute

„Am știut imediat că era un pește uriaș. Dar abia când a ieșit pentru prima dată la suprafață am văzut cât de mare era cu adevărat”, a povestit Schäfer pentru publicația germană Bild.

Lupta cu somnul a durat mai bine de 30 de minute, înainte ca cei doi pescari să reușească să aducă prada lângă barcă.

„Când ruleta a arătat aproape 300 de centimetri, mi-au dat lacrimile — record mondial, 292 cm”, a scris Schäfer ulterior într-o postare pe Instagram.

Arbitrii au verificat lungimea peștelui, după care echipa a făcut câteva fotografii pentru a marca momentul și a eliberat somnul în siguranță înapoi în apă.

Recordurile bazate pe lungime sunt intens celebrate în comunitatea pescarilor, însă nu sunt considerate oficiale. International Game Fish Association (IGFA), principala organizație care omologhează recordurile în pescuitul sportiv, ține evidența somnilor în funcție de greutate. Potrivit revistei americane Outdoor Life, anul trecut nu exista o listă oficială a recordurilor pentru această specie bazată pe lungime.

Ar putea fi același pește ca anul trecut

Schäfer nu este însă primul pescar care a prins un somn de exact 2,92 metri în apele lacului de acumulare de la Rybnik. Cu un an înainte, pescarii polonezi Krzysztof Pyra și Adrian Gontarz anunțaseră capturarea unui somn de aceeași lungime, prezentat drept record mondial.

Participanții la competiție cred că Schäfer ar fi putut prinde chiar același exemplar. Potrivit acestora, peștele pare să nu mai fi crescut în lungime, însă ar fi acumulat greutate de la ultima captură.

Somnul european (Silurus glanis) este unul dintre cei mai mari pești de apă dulce din Europa, iar exemplarele de dimensiuni excepționale pot deveni adevărate atracții pentru pescarii sportivi.