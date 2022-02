Al Jazeera: Momentul în care tancurile rusești intră în regiunile separatiste din estul Ucrainei. VIDEO

Înregistrarea video arată o coloană de vehicule militare cu farurile aprinse care se deplasează în convoi pe un drum de la periferia orașului Donețk, potrivit sursei citate, citată de Newsweek.

„Al Jazeera prezintă imagini în exclusivitate ale convoaielor militare rusești care intră în regiunile separatiste din estul Ucrainei”, se arată în postarea de pe Twitter a celor de la Al Jazeera.

Videoclipul a apărut la doar câteva ore după ce Putin a declarat că va desfășura trupe în autoproclamata Republică Populară Donețk (RPD) și în Republica Populară Luhansk (RPL) pentru a se angaja în "menținerea păcii", într-o acțiune de care liderii occidentali se tem că ar putea duce la război.

Oficialii ucraineni au declarat că oamenii din orașul Makiivka, situat la aproximativ 16 km vest de Donețk, controlat de rebeli, au văzut ceea ce par a fi vehicule blindate rusești în mișcare, potrivit The Guardian.

Cotidianul britanic a citat o sursă care a declarat că "un convoi uriaș" de vehicule blindate rusești de transport de personal (APC) și alte echipamente se deplasează de o oră și jumătate și a fost văzut îndreptându-se spre nord, spre orașul Yasynuvata, tot în regiunea Donețk.

În imaginile video filmate de Reuters la Makiivka se văd APC-uri și camioane pe șosea, unde astfel de vehicule militare nu au fost pe străzi în zilele precedente.

A @Reuters witness saw tanks and other military hardware on the outskirts of Donetsk, the capital of one of two breakaway regions of eastern Ukraine, after Russian President Vladimir Putin recognized them as independent https://t.co/CfsYwia0bM pic.twitter.com/60YcnUyGvs