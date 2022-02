VIDEO. Convoaie de vehicule militare, filmate lângă Donețk după ce Putin a ordonat armatei să „mențină pacea”

Iar un reporter Reuters a observat cinci tancuri încolonate la marginea Donețkului și alte două în altă parte a orașului, deși în zilele anterioare acestea nu au fost observate în zonă.

De asemenea, o filmare publicată de autoritățile ucrainene și preluată de presa internațională, arată o coloană de vehicule militare cu farurile aprinse, care se deplasează într-un convoi, spre nordul regiunii Donețk, potrivit The Guardian.

Nu este clar dacă vehiculele aparțin trupelor ruse sau dacă sunt ale separatiștilor, neavând vreun marcaj vizibil, dar acestea au apărut în zonă la doar câteva ore după ce Vladimir Putin a recunoscut independenţa republicilor separatiste Doneţk şi Lugansk și ordonat armatei ruse să asigure funcții de menținere a păcii în cele două regiuni.

"This night, in the direction of #Donetsk, dozens of Russian tanks, artillery pieces towed by trucks and military vehicles" - Le Figaro correspondentpic.twitter.com/G3cLbWQVxY