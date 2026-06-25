Suma va fi distribuită între organizațiile umanitare de la fața locului și Biroul ONU pentru Coordonarea Chestionarilor Umanitare (OCHA), iar două echipe de căutare și salvare, inclusiv una din Virginia, au fost trimise în țara afectată, arată Agerpres.

Potrivit comunicatului Departamentului de Stat, din totalul de 150 de milioane de dolari, 50 de milioane de dolari vor merge către organizațiile umanitare care operează direct în zonele afectate, iar 100 de milioane de dolari către Biroul ONU pentru Coordonarea Chestionarilor Umanitare (OCHA).

Echipa din statul Virginia a anunțat pe X că mobilizează „o echipă de 80 de persoane și șase câini” specializați în căutări în mediul urban pentru căutarea victimelor cutremurelor din Venezuela.

„Un răspuns rapid și eficient”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a promis anterior un răspuns „la nivelul întregului guvern” pentru aceste seisme ucigătoare. „Răspunsul nostru va fi important, va fi rapid și va fi eficient”, a declarat el în fața jurnaliștilor, în timpul unei vizite în Bahrein, precizând că Departamentul Apărării va juca „un rol logistic major”.

Șeful diplomației americane a confirmat că a discutat cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, care a salutat „solidaritatea” Statelor Unite.