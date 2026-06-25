Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și, respectiv, 7,5, s-au produs unul după altul în apropierea coastei, determinând locuitorii îngroziți să se refugieze în grabă din blocurile de apartamente care se clătinau, în timp ce pereții se prăbușeau și nori de praf se ridicau deasupra capitalei.

„Este probabil să existe un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul este probabil unul de amploare”, a declarat Serviciul Geologic al Statelor Unite, „cu un bilanț inițial al victimelor estimat probabil între 10.000 și 100.000”.

Autoritățile au raportat sute de victime

Joi, autoritățile venezuelene au declarat că cel puțin 164 de persoane au murit, iar alte câteva sute au fost rănite.

Aceste cutremure se numără printre cele mai puternice care au lovit Venezuela în ultimul secol, deși cutremurele puternice sunt rare în această țară.

Într-un videoclip deosebit de șocant, fațada unei clădiri s-a prăbușit pe o stradă aglomerată, forțând oamenii să fugă îngroziți.

Cetățenii venezueleni au fost auziți țipând de groază și au fost văzuți fugind să-și salveze viața, ajutându-se reciproc atunci când cădeau.

S-a ridicat un val uriaș de praf și moloz, care părea să-i orbească pe cei aflați pe stradă.

Bărbatul care filma clipul a fost auzit strigând numele cuiva, aparent temându-se de ce era mai rău.

Se auzeau alarmele mașinilor urlând în timp ce cărămizi și mortar continuau să cadă.

Într-un alt clip, partea superioară a unei clădiri părea să se prăbușească pe o distanță de câteva etaje și să se izbească de strada de dedesubt, în timp ce într-un al treilea clip se auzea zgomotul sticlei spărgându-se pe măsură ce clădirile de pe o stradă aglomerată erau zguduite violent.

Aeroportul a fost grav afectat

În imaginile filmate din interiorul Aeroportului Internațional Simón Bolívar, s-a auzit un copil țipând de groază pe măsură ce multe dintre structurile interne ale clădirii s-au prăbușit.

În timp ce întregul aeroport se zguduia, oamenii îngroziți fugeau să-și salveze viața. Luminile pâlpâiau intermitent, pe măsură ce cutremurul zguduia infrastructura electrică.

Porțiuni întregi din tavanul aeroportului s-au prăbușit, lăsând în aer un nor de praf provenit de la materialele de construcție sparte.

S-au văzut femei încercând cu disperare să-și ia copiii mici în brațe, în timp ce-și conduceau familiile spre un loc sigur.

Salvatorii au început căutările

După cel de-al doilea cutremur, echipele de salvare au intrat în acțiune și au început să caute orice semn de viață.

Într-un clip difuzat în întreaga lume, s-a putut vedea un grup numeros de echipaje de intervenție rapidă care se străduiau să scoată supraviețuitori din dărâmăturile unei clădiri prăbușite.

Locuitorii clădirii prăbușite au fost văzuți colaborând cu echipele de salvare pentru a elibera zona cât mai repede posibil, deși mulți priveau îngroziți de pe margine cum nenumărate persoane se înghesuiau peste ceea ce odată ar fi fost casele lor.

Un clip șocant a arătat un grup de oameni într-un stadion de baseball, privind cu groază cum o clădire îndepărtată s-a prăbușit, lăsând în urmă un nor de praf care plutea în aer.

S-a auzit un spectator îngrozit exclamând: „Dio mio... [Doamne]”

Un clip filmat în orașul La Guaira a arătat apusul soarelui peste o clădire care se prăbușise aproape complet.

Se auzeau șoferii claxonând cu putere, în timp ce trecătorii plângeau distrugerea orașului lor. Se vedea fumul ridicându-se deasupra orașului La Guaira, fiecare coloană de fum provenind dintr-o altă parte a municipiului.

Deși epicentrul s-a aflat pe uscat, Centrul de Avertizare împotriva Tsunamiurilor din Pacific al SUA a declarat că erau posibile valuri de tsunami de-a lungul coastelor Venezuelei, Bonaire, Curaçao și Aruba.

USGS a precizat datele seismelor

Prima zguduire s-a produs la ora 18:04, ora Venezuelei, la aproximativ 17 mile nord-vest de Montalbán, Venezuela, și la aproximativ 104 mile vest de Caracas. Cutremurul a avut o adâncime de 8 mile (aproximativ 12,87 kilometri)

Un al doilea cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,5, a lovit țara doar un minut mai târziu, potrivit USGS.

Al doilea cutremur a avut o adâncime de 6 mile (9,7 km), iar epicentrul său s-a situat la 10 mile (16 kilometri) sud-vest de orașul Morón, din Venezuela.

Cutremurele au avut loc în timp ce mulți venezueleni se aflau acasă, sărbătorind Ziua Bătăliei de la Carabobo, sărbătoarea națională care comemorează victoria din 1821 care a contribuit la asigurarea independenței țării față de Spania.

Deși Venezuela se află în apropierea mai multor falii, poziția sa, situată la granița dintre plăcile sud-americane și cele din Caraibe, face ca cutremurele să fie mult mai rare decât în alte părți ale Americii Latine.

De-a lungul coastei Pacificului – în Mexic și Chile, de exemplu – cutremurele sunt frecvente; cele două țări se află de-a lungul centurii tectonice active din punct de vedere seismic cunoscută sub numele de „Inelul de Foc al Pacificului”, responsabilă pentru 90% din cutremure, potrivit USGS.