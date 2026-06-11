Această pierdere a ultimei linii externe, de 330 kV, intervine în timp ce urmau să fie efectuate reparaţii la linia principală de 750 kV, deconectată din 24 martie, subliniază gardianul siguranţei nucleare într-un mesaj pe platforma X.

"Această ultimă pierdere a alimentării externe subliniază o dată în plus fragilitatea extremă a reţelei electrice şi pericolele permanente pentru siguranţa nucleară în timp de război", a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, făcând din nou apel la "reţinere militară" pentru a se evita un accident nuclear.

Este pentru a 19-a oară de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022 când această centrala ucraineană, trecută sub control rusesc, pierde orice alimentare electrică externă, subliniază AIEA, ale cărei echipe asigură aici o prezenţă permanentă din septembrie 2022.

AIEA spune că a fost informată că această nouă întrerupere de curent este legată de un atac asupra unei substaţii electrice de cealaltă parte a fluviului Nipru.

În timpul acestor întreruperi, centrala se bazează pe generatoare diesel de urgenţă pentru a alimenta sistemul de răcire al celor şase reactoare ale sale, oprite din 2022. "Aceasta nu este o situaţie normală", a declarat marţi jurnaliştilor Martin Gajdos, coordonatorul tehnic responsabil de echipele trimise la Zaporojie de către AIEA.

Oficialul AIEA a indicat că nu s-a detectat nicio scurgere de radioactivitate până în prezent. "Nivelurile de radioactivitate rămân normale", a adăugat el.

Se ajunsese la un al şaselea armistiţiu local pentru a permite repararea liniei principale de 750 kV, iar lucrările urmau să înceapă în scurt timp.