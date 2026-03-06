Speriați că ar putea fi vorba de Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis fosta iubită, dar neprins de 8 luni, pădurarii au anunțat autoritățile. Forțe impresionante de ordine au periat hectare întregi, dar fară rezultat. Pe timpul nopții au fost ridicate inclusiv drone cu termoviziune.

Cinci oameni au văzut bărbatul suspect

Un pădurar care patrula împreună cu un prieten printr-o zonă izolată de la marginea localitații Bixad, judetul Covasna, a sunat la 112 miercuri după-amiaza. Un necunoscut le-a apărut în față din senin și apoi a luat-o la goană. Alți 4 oameni, care l-au zărit pe bărbat întâmplător, au declarat că acesta avea un comportament suspect: i-a evitat și s-a ascuns în pădure când l-au strigat.

Jozsef Gyongyosi - pădurarul comunei Bixad: Fața nu i-am văzut-o pentru că eram departe, vă dați seama, era dincolo de pârâu. Îmbrăcămintea am văzut, dar fața nu.

Speriați că ar putea fi chiar Emil Gânj, bărbatul căutat de 8 luni după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat casa, autoritățile au mobilizat forțe impresionante. Peste 200 de polițiști, jandarmi, salvamontiști și inclusiv simpli locanici au luat la pas, ori călare, dealurile din zonă. Peste 1.500 de hectare de pădure au fost periate.

În timpul nopții, autoritațile au ridicat inclusiv drone cu termoviziune în speranța că vor da de urma necunoscutului. Deocamdată, nu se știe cine este și nici unde a disparut.