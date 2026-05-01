„Pregătiți-vă pentru război”. Avertismentul unui comandant NATO în timpul exercițiilor care plasează Arctica în prima linie

Exercițiile NATO „Cold Response 26” desfășurate în Norvegia au evidențiat atenția tot mai mare acordată de alianță regiunii arctice, comandanții avertizând că „trebuie să fim pregătiți pentru război”.

Exercițiile, care au avut loc în perioada 9-19 martie, au fost organizate ca răspuns la transformarea rapidă a regiunii într-un teatru-cheie al competiției militare cu Rusia și China. 

Oficialii militari norvegieni au declarat că exercițiile s-au concentrat în mare măsură pe domeniul maritim, războiul submarin și protecția rutelor maritime fiind elemente centrale în planificarea scenariilor. 

Viceamiralul Rune Andersen, comandantul Cartierului General Interarme al Norvegiei, a declarat că o mare parte a antrenamentului s-a axat pe războiul submarin și pe menținerea deschisă a rutelor maritime, astfel încât întăririle să poată ajunge în părțile nordice ale Alianței, scrie TVP World

Colonelul Hans Martin Steiro, din cadrul Forțelor Aeriene Norvegiene, a oferit cea mai dură evaluare, afirmând: „Trebuie să fim pregătiți pentru război”. 

Exercițiul a avut loc după avertismente repetate privind consolidarea prezenței militare a Rusiei în regiune și după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul are nevoie de Groenlanda, insula arctică controlată de Danemarca, pentru securitatea națională.  

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în februarie, că: „Arctica și Extremul Nord capătă o importanță din ce în ce mai mare pentru securitatea noastră colectivă.” El a adăugat că Alianța „și-a concentrat atenția asupra acestei regiuni”. 

„Capacitățile în continuă evoluție” ale Rusiei  

Exercițiile „Cold Response” reflectă, de asemenea, îngrijorarea crescândă cu privire la capacitățile în continuă evoluție ale Rusiei în regiune.  

Generalul-maior Lars Lervik, șeful Armatei Norvegiene, a declarat că Moscova a continuat să-și modernizeze forțele din Arctica, introducând „noi sisteme subacvatice” și intensificând utilizarea dronelor. 

Oficialii de la Oslo au declarat că situația de securitate din Extremul Nord s-a schimbat dramatic de când Suedia și Finlanda au aderat la NATO, secretarul de stat norvegian pentru apărare, Andreas Flåm, afirmând că aderarea acestora a declanșat „o schimbare de mentalitate” în ceea ce privește pregătirea regională. 

Oficialii de la Oslo au mai spus că Rusia își schimbă postura militară în regiune. Generalul-maior Lars Lervik, șeful Armatei Norvegiene, a declarat că Moscova a continuat să se modernizeze, introducând „noi sisteme subacvatice” și „mai multe drone”. 

