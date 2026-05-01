„Pregătiți-vă pentru război”. Avertismentul unui comandant NATO în timpul exercițiilor care plasează Arctica în prima linie

Exercițiile, care au avut loc în perioada 9-19 martie, au fost organizate ca răspuns la transformarea rapidă a regiunii într-un teatru-cheie al competiției militare cu Rusia și China.

Oficialii militari norvegieni au declarat că exercițiile s-au concentrat în mare măsură pe domeniul maritim, războiul submarin și protecția rutelor maritime fiind elemente centrale în planificarea scenariilor.

Viceamiralul Rune Andersen, comandantul Cartierului General Interarme al Norvegiei, a declarat că o mare parte a antrenamentului s-a axat pe războiul submarin și pe menținerea deschisă a rutelor maritime, astfel încât întăririle să poată ajunge în părțile nordice ale Alianței, scrie TVP World.

Colonelul Hans Martin Steiro, din cadrul Forțelor Aeriene Norvegiene, a oferit cea mai dură evaluare, afirmând: „Trebuie să fim pregătiți pentru război”.

Exercițiul a avut loc după avertismente repetate privind consolidarea prezenței militare a Rusiei în regiune și după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul are nevoie de Groenlanda, insula arctică controlată de Danemarca, pentru securitatea națională.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în februarie, că: „Arctica și Extremul Nord capătă o importanță din ce în ce mai mare pentru securitatea noastră colectivă.” El a adăugat că Alianța „și-a concentrat atenția asupra acestei regiuni”.