Bolojan a subliniat că în luna martie liderul social-democraţilor transmitea că nu va exista o colaborare cu AUR, iar acum a făcut o moţiune împreună cu acest partid.

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Suceava, dacă vede posibil un guvern PSD-AUR cu Sorin Grindeanu premier deoarece liderul PSD s-a arătat dispus să preia această funcţie după moţiunea de cenzură.

”Dacă m-aş lua după declaraţiile domnului Grindeanu, aş constata că prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declaraţie că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar peste o lună constatăm că au semnat o moţiune de comun acord. Nu m-aş lua după declaraţii de genul acesta, având în vedere ceea ce s-a întâmplat până acum. E greu cu consecvenţa şi e bine să vedem ceea ce se va întâmpla în perioada următoare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Când are loc votul pe moțiune

Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc marţea viitoare. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Grindeanu promitea că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR” în Parlament.

”Vreau să fiu foarte clar. Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere, dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe. Și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun”, a spus Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD susține că nu a încheiat niciun acord cu cei de la AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan.

Nu în ultimul rând, Grindeanu a afirmat că, dacă nu ar fi colaborat acum cu cei din AUR, ”exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni” de cenzură, în condițiile în care și partidul condus de George Simion anunțase deja că pregătește o moțiune de cenzură. Grindeanu a insistat asupra faptul că nu există ”niciun niciun fel de acord post-moțiune” cu cei din AUR și că PSD este pregătit să intre în opoziție.