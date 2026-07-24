AFP: România a doborât pentru prima oară o dronă pe teritoriul său. Este tot mai expusă incidentelor de la granița cu Ucraina

Stiri externe
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Drona doborata buzau 6

România a doborât – pentru prima oară de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia – o dronă, la aproximativ 100 de kilometri de Bucureşti, vineri, a anunţat preşedintele acestui stat membru NATO, Nicuşor Dan, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

„Ea (drona) a fost doborâtă acum câteva minute, către ora (locală) 11.00, de către un pilot român cu un (avion de tip) F-16 (...), iar echipe desfăşoară ancheta pentru a furniza toate detaliile despre incident”, a declarat presei Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Armata a doborât drona din cauza caracterului nelocuit al zonei în care a fost reperată, a precizat şeful statului român.

Prima interceptare de acest fel în România

Incursiunile unor drone în România sunt frecvente, în zona Mării Negre şi la frontiera cu Ucraina.

România şi Uniunea Europeană (UE) denunţă responsabilitatea Rusiei în aceste incidente de securitate.

Însă este pentru prima oară când Bucureştiul a doborât un astfel de aparat.

Potrivit Ministerului român al Apărării, radarele române au detectat drona, iar avioane italiene de vânătoare, urmate de aeronave româneşti, au fost desfăşurate.

„Armata a angajat ţinta cu o rachetă”, a precizat ministerul, într-un comunicat, după ce a constatat că aceasta a pătruns în spaţiul aerian român, în apropiere de satul Padina (est).

România, tot mai expusă incidentelor de la granița cu Ucraina

România, o ţară cu aproximativ 19 milioane de locuitori, a devenit unul dintre cele mai expuse state membre NATO la consecinţele războiului din Ucraina.

Frontiera estică a României, situată la Marea Neagră, se află în apropierea unor zone vizate cu regularitate de atacurile Rusiei.

Începând din 2023, autorităţile române au anunţat în mai multe rânduri că au descoperit fragmente de drone, în urma unor atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, principala rută de export a cerealelor ucrainene.

În noaptea de 28 spre 29 mai, căderea unei drone cu încărcătură explozivă a avariat un bloc din Galaţi, aflat în apropierea frontierei cu Ucraina, incident soldat cu doi răniţi.

Bucureştiul s-a dotat, în 2025, cu un cadru legal care permite interceptarea şi distrugerea dronelor.

Incidentul de vineri constituie prima folosire a acestor noi prevederi împotriva unei drone care a pătruns în spaţiul aerian românesc.

O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită

Sursa: News.ro

Etichete: drona, buzau,

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