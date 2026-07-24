„Eforturile din ultima perioadă dau roade. Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizat în spaţiul aerian românesc, astăzi, în jurul orei 11:07. Felicitări piloţilor români! Prin profesionalism, sânge rece şi reacţie rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spaţiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română îşi îndeplineşte misiunea fundamentală: apărarea teritoriului naţional şi protejarea cetăţenilor”, a afirmat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, la scurt timp după doborârea dronei, notează News.ro.

Cum a fost interceptată și doborâtă drona

Miruţă a precizat că sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o ţintă aeriană care a intrat în spaţiul aerian al României şi că imediat au fost activate procedurile de intervenţie, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliţie Aeriană sub comandă NATO.

„La scurt timp, s-a decis, la nivel naţional, ridicarea a încă două aeronave româneşti F-16, cărora li s-a dat autorizare de tragere. După monitorizarea şi urmărirea ţintei, un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române a angajat drona şi a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din judeţul Buzău. În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecţie a populaţiei”, a explicat ministrul.

Miruţă a adăuat că acesta este motivul pentru care a susţinut „constant” că România „trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilităţi antidronă şi în modernizarea Armatei”.

„Ameninţările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiţi înainte ca ele să devină crize. Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă şi fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranţă pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiţii directe în securitatea fiecărui cetăţean şi în capacitatea statului român de a-şi apăra suveranitatea. România îşi apără spaţiul aerian. România îşi respectă angajamentele în cadrul NATO. Şi România va continua să investească în acele capabilităţi care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a conchis ministrul interimar al Apărării.

Nicușor Dan: Drona a fost doborâtă în județul Buzău

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României de către un pilot român aflat la bordul unui F-16, într-o zonă nelocuită.

„Acesta este şi motivul pentru care a putut trage de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a mai spus şeful statului.

Drona, care a pătruns în spaţiul aerian naţional pe traseul Sulina–Brăila–Feteşti–Buzău, a fost doborâtă în apropierea localităţii Padina, din judeţul Buzău.