Conform sursei citate, la 2 august 1944, aproximativ 3.000 de romi din lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist.

În total, în Europa, circa 500.000 romi au fost uciși în evenimentele din perioada Holocaustului.

Pentru a onora memoria victimelor, ziua de 2 august a fost declarată drept Ziua europeană de comemorare a genocidului romilor, prin Rezoluția Parlamentului European din 15 aprilie 2015.

Prin Legea nr. 124/2020, ziua de 2 august a fost instituită în plan național ca Zi națională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor - Samudaripen. Cuvântul samudaripen înseamnă ucidere în masă, în limba romani.

În 5 ianuarie 2021 a fost adoptată Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului.

Conform Raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, aproximativ 25.000 de romi din România au fost deportaţi de regimul Antonescu în Transnistria. Dintre aceştia, circa 11.000 au murit în Transnistria.

”În acest sens, MAE salută activitățile de implementare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2024-2027 și reiterează sprijinul pentru implementarea acestui document programatic, care are în vedere promovarea studiului și a memorializării genocidului romilor.

MAE îşi exprimă, de asemenea, îngrijorarea față de proliferarea discursului instigator la ură îndreptat împotriva membrilor comunității rome, în special în mediul online, și reafirmă necesitatea combaterii discriminării și acțiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasial” - mai precizează M.A.E.