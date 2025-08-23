Administrația Trump vrea să ofere industriei nucleare 20 de tone de plutoniu. Experții avertizează asupra riscurilor

Donald Trump vrea să ofere companiilor energetice americane circa 20 t de plutoniu din perioada Războiului Rece, extras din focoase nucleare dezmembrate, pentru a fi folosit drept combustibil în reactoare, potrivit unei surse și unui proiect de memoriu.

Anterior, plutoniul a fost convertit în combustibil pentru reactoarele comerciale americane doar în teste de scurtă durată. Planul ar urma să respecte un ordin executiv semnat de Trump în luna mai, în care magnatul republican cerea guvernului să stopeze o mare parte din programul său existent de diluare şi eliminare a surplusului de plutoniu şi, în schimb, să îl furnizeze drept combustibil pentru tehnologii nucleare avansate.

Departamentul Energiei (DOE) intenţionează să anunţe în următoarele zile că va solicita propuneri din partea industriei, a declarat sursa care a vorbit sub condiţia anonimatului. Sursa a avertizat că, deoarece planul este încă în stadiu de proiect, detaliile finale s-ar putea schimba în aşteptarea unor discuţii ulterioare.

Costuri și responsabilități pentru industrie

Plutoniul va fi oferit industriei la un cost minim sau gratuit, dar cu o condiţie. Industria va fi responsabilă pentru costurile de transport, proiectare, construire şi dezafectare a instalaţiilor autorizate de DOE pentru reciclarea, procesarea şi fabricarea combustibilului, se arată în memoriu.

Detaliile privind volumul de plutoniu, responsabilităţile industriei în cadrul planului şi momentul oportun al unui anunţ din partea SUA nu au fost raportate anterior, notează Reuters. Cele 20 de tone metrice ar urma să fie extrase dintr-un stoc mai mare, de 34 de tone metrice, de plutoniu de calitate militară, pe care Statele Unite se angajaseră anterior să îl elimine în baza unui acord de neproliferare cu Rusia în 2000.

Departamentul Energiei nu a confirmat şi nici nu a infirmat relatările Reuters, spunând doar că departamentul „evaluează o varietate de strategii pentru a construi şi consolida lanţurile interne de aprovizionare cu combustibil nuclear, inclusiv plutoniu", conform ordinelor lui Trump.

Stimularea industriei energetice din SUA este o prioritate politică pentru administraţia Trump, deoarece cererea de energie electrică din SUA creşte pentru prima dată în două decenii, datorită proliferării centrelor de date necesare pentru inteligenţa artificială.

Ideea de a utiliza surplusul de plutoniu drept combustibil a stârnit îngrijorări în rândul experţilor în siguranţă nucleară, care susţin că un efort similar anterior a eşuat.

În conformitate cu acordul din 2000, plutoniul urma iniţial să fie convertit în combustibil MOX (un tip de combustibil nuclear care conţine un amestec de dioxid de plutoniu şi dioxid de uraniu, în loc de tradiţionalul combustibil din uraniu îmbogăţit - n.r.), pentru a pune în funcţiune centralele nucleare. Dar în 2018, prima administraţie Trump a anulat contractul pentru un proiect MOX, despre care a spus că ar fi costat peste 50 de miliarde de dolari.

Departamentul de Energie al SUA deţine surplus de plutoniu în instalaţii de armament puternic păzite, între care la Savannah River în Carolina de Sud, Pantex în Texas şi Los Alamos în New Mexico. Plutoniul are un timp de înjumătăţire de 24.000 de ani şi trebuie manipulat cu echipament de protecţie.

Până la ordinul lui Trump din mai, programul american de eliminare a plutoniului a implicat amestecarea acestuia cu un material inert şi depozitarea într-un sit experimental subteran de depozitare numit Uzina Pilot de Izolare a Deşeurilor (WIPP) din New Mexico.

Departamentul Energiei a estimat că îngroparea plutoniului ar costa 20 de miliarde de dolari.

„Încercarea de a converti acest material în combustibil pentru reactoare este o nebunie. Ar implica să se încerce repetarea programului dezastruos cu combustibil MOX şi să se spere la un rezultat diferit. Excesul de plutoniu este un produs rezidual periculos, iar DOE ar trebui să se limiteze la planul mai sigur şi mult mai ieftin de a-l dilua şi a-l elimina direct în WIPP", a declarat Edwin Lyman, fizician nuclear la Union of Concerned Scientists.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













