Trump a anunţat că producătorii vor beneficia de o perioadă de graţie de doi ani, fără aplicarea tarifelor, după care acestea vor creşte la 100% timp de un an, urmând să ajungă, ulterior, la 200%. Administraţia susţine că măsura va încuraja mutarea producţiei de medicamente în Statele Unite, potrivit News.ro.

Industria medicamentelor generice are, în prezent, o valoare de aproape 500 de miliarde de dolari la nivel mondial.

Marjele reduse fac impactul mult mai sever

Spre deosebire de producătorii medicamentelor originale, care beneficiază de protecţia brevetelor şi de marje ridicate de profit, producătorii de medicamente generice concurează aproape exclusiv prin preţ, eficienţă şi volume mari de producţie.

Din acest motiv, chiar şi o creştere modestă a costurilor poate afecta puternic profitabilitatea.

În Statele Unite, medicamentele generice reprezintă aproximativ 90% din toate reţetele eliberate, însă doar o mică parte din valoarea totală a cheltuielilor cu medicamentele, deoarece sunt mult mai ieftine.

Industria avertizează că nu poate absorbi tarifele

Reprezentanţii industriei spun că multe companii nu îşi permit să suporte taxe vamale de 100% sau 200%.

Producătorii au, practic, patru opţiuni: să suporte costurile suplimentare, să le transfere către clienţi, să investească în mutarea producţiei în SUA sau să renunţe la comercializarea unor produse care devin nerentabile.

Namit Joshi, preşedintele Consiliului pentru Promovarea Exporturilor Farmaceutice din India (Pharmexcil), afirmă că dezvoltarea unei industrii de medicamente generice în SUA necesită cel puţin patru-cinci ani, ceea ce înseamnă că perioada de doi ani oferită de administraţia Trump este, probabil, insuficientă.

„Putem doar să transferăm costul tarifelor către cumpărători sau să ne retragem de pe piaţă”, a declarat acesta.

Consultantul farmaceutic Salil Kallianpur avertizează că un tarif de 100–200% pentru produse care au marje de profit de doar câteva procente echivalează, în multe cazuri, cu ieşirea de pe piaţă.

Vor creşte preţurile medicamentelor?

Deocamdată, nu este clar dacă tarifele vor conduce automat la scumpirea medicamentelor.

Totul va depinde de forma finală a legislaţiei şi de modul în care vor reacţiona producătorii.

Administraţia Trump susţine că măsura va consolida producţia internă şi va reduce dependenţa de importuri.

Industria farmaceutică avertizează, însă, că tarifele riscă să pună presiune suplimentară asupra unui sector în care concurenţa menţine deja preţurile la niveluri foarte scăzute.

În prezent, o mare parte dintre medicamentele generice vândute în SUA sunt fabricate în India, în timp ce China furnizează numeroase ingrediente farmaceutice active utilizate la producerea acestora.

Care companii sunt cele mai expuse

Potrivit analiştilor de la Jefferies şi Citi, companiile care deţin deja capacităţi importante de producţie în Statele Unite sunt mai bine poziţionate pentru a face faţă noilor tarife.

Printre acestea se numără: Amphastar Pharmaceuticals, ANI Pharmaceuticals, Hikma şi Fresenius Kabi.

În schimb, producători precum Teva, Viatris şi Apotex, care fabrică o parte mai mare din medicamentele destinate pieţei americane în afara SUA, ar putea fi afectaţi mai puternic.

Rămâne, însă, neclar dacă tarifele vor viza doar medicamentele finite importate sau şi produsele fabricate în Statele Unite folosind ingrediente active provenite din străinătate.

Compania elveţiană Sandoz, unul dintre cei mai mari producători mondiali de medicamente generice, a declarat că este prea devreme pentru a evalua impactul, deoarece detaliile privind aplicarea şi domeniul de aplicare al măsurii nu au fost încă publicate.

Următorii paşi

Analiştii consideră că investitorii privesc, deocamdată, perioada de graţie de doi ani ca pe un răgaz pentru adaptare, nu ca pe un şoc imediat.

Un aspect esenţial va fi modul în care administraţia Trump va defini conceptul de producţie internă. Dacă se va aplica aceeaşi abordare discutată anterior pentru medicamentele originale, companiile ar putea fi obligate doar să demonstreze că au început investiţiile în fabrici din SUA, fără ca acestea să fie deja operaţionale.

Această decizie va influenţa dacă noile tarife vor determina o relocare reală a producţiei de medicamente în Statele Unite sau doar un val de anunţuri privind viitoare investiţii înainte de intrarea lor în vigoare.