Guvernul bulgar a lansat inițiativa națională „Coșul de îngrijire” care vizează reducerea prețurilor produselor alimentare esențiale cu 15% timp de cel puțin 6 luni, în cooperare cu lanțurile mari de retail, potrivit ministrului Agriculturii și Alimentației, Plamen Abrovski, citat de Novinite.

Programul a fost prezentat oficial la Consiliul de Miniștri, unde guvernanții au declarat că este conceput ca un efort comun între stat și comercianții cu amănuntul pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor în contextul unei inflații ridicate, menținând în același timp principiile economiei de piață.

Diferența fundamentală dintre programul Bulgariei și cel aplicat de România este că cel de la sud de Dunăre se bazează pe cooperarea dintre stat și comercianți, care își ieftinesc benevol produsele, în timp ce plafonarea adaosului comercial impusă de București încă din iulie 2023 a cauzat per total o scumpire, întrucât operatorii comerciali au mărit prețurile tuturor celorlalte produse pentru a compensa reducerile la câteva alimente de bază.

Practic, comercianții din Bulgaria se întrec acum între ei să ieftinească cât mai mult, un număr cât mai mare de produse, întrucât sunt consultați și implicați de guvern într-un efort național comun de îmbunătățire a condițiilor de viață pentru bulgari. Sustragerea unui operator sau altul de la acest efort comun ar fi imediat sesizată și sancționată de piață, iar lanțurile de retail au astfel tot interesul de a se implica pentru a face față concurenței.

În schimb, comercianții din România obligați de guvern să plafoneze adaosul comercial la o mână de produse alimentare de bază reacționează instinctiv prin scumpirea automată a tuturor celorlalte produse.

Măsura anti-inflație care provoacă inflație în România vs ”parteneriatul strategic între lanțurile de retail și guvern” din Bulgaria

În final, ieftinirea de câțiva bani la alimentele de bază din România a fost anulată de scumpirea cu câțiva lei a celorlalte produse, iar rezultatul final a dus, în locul unei ieftiniri a pieței, o scumpire generalizată și creșterea inflației.

Un studiu realizat în martie 2026 de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca arăta că prețul alimentelor a crescut rapid după plafonare – cu 5-6% în 2023 și 2024, pentru a accelera spre 8% în 2025. ”Alimentele neplafonate au înregistrat scumpiri accentuate, adesea de două cifre”, arată studiul UBB.

Iar tendința rămâne aceeași și în prezent, cu o scumpire continuă și o inflație în creștere de la lună. Motivul este cel menționat anterior: ieftinirile adesea nesemnificative la câteva alimente oricum mai ieftine au fost anulate și depășite de scumpirile ”compensatorii” ale tuturor celorlalte alimente, neincluse în categoria de bază.

În Bulgaria, prim-ministrul Rumen Radev a descris inițiativa ca fiind un parteneriat structurat între guvern și sectorul de retail. El a spus că stabilizarea prețurilor pentru bunurile de bază este o prioritate cheie și a mulțumit companiilor participante pentru că au fost de acord cu reducerile voluntare de prețuri.

„Astăzi creăm un parteneriat strategic între lanțurile de retail și guvern, axat pe stabilitate, predictibilitate și responsabilitate socială față de cele mai vulnerabile grupuri din societate”, a declarat Radev, adăugând că schema este destinată să beneficieze atât consumatorii, cât și producătorii interni.

Potrivit guvernului, mecanismul de bază implică o reducere de minimum 15% a prețurilor pentru bunurile dintr-un „coș mic de consum” definit, acordul urmând să dureze cel puțin 6 luni. Unii comercianți cu amănuntul s-au angajat însă deja să mențină reducerile pentru perioade mai lungi și să extindă lista produselor incluse.

Lanțurile de retail din Bulgaria anunță deja ieftiniri mai ample, pe un termen mai lung decât cel sugerat de guvern

Ministrul Abrovski a menționat că acordul a venit în urma mai multor săptămâni de negocieri cu lanțuri importante de retail. El a spus că participarea este voluntară, dar amplă și reflectă ceea ce a descris ca o responsabilitate comună față de consumatorii bulgari.

„Am colaborat cu dumneavoastră pentru a obține o reducere cu 15% a coșului mic de produse pentru un minim de 6 luni”, a declarat ministrul Agriculturii, adăugând că unele lanțuri s-au angajat să ofere game mai largi de produse și termene prelungite.

Viceprim-ministrul și ministrul Economiei, Alexander Pulev, a subliniat că inițiativa este concepută pentru a respecta principiile pieței libere, subliniind că statul nu va reglementa direct prețurile, ci va coordona cooperarea dintre părțile interesate.

El a spus că se așteaptă ca reducerile de prețuri să ajungă în unele cazuri între 15% și 30%, în funcție de comerciant și de gama de produse. Pulev a susținut, de asemenea, că inițiativa abordează ceea ce guvernul consideră a fi distorsiuni ale pieței, inclusiv adaosuri comerciale neobișnuit de mari în unele segmente.

În același timp, el a confirmat că statul va continua să monitorizeze comportamentul pieței prin intermediul instituțiilor de control, evitând în același timp stabilirea directă a prețurilor. De asemenea, el a avertizat că ajustări fiscale mai ample, inclusiv reduceri de personal în anumite părți ale administrației, ar putea fi necesare pentru a îndeplini obiectivele bugetare.

Lanțurile de retail extind benevol ”Coșul de îngrijire” și la produse nealimentare

Lanțurile de retail care participă la inițiativă includ Billa, Kaufland, Lidl, Metro, Fantastico, Minimart, CBA, DAR 345 și altele. Fiecare companie va determina independent produsele specifice incluse în selecția sa „Coș de îngrijire”.

Kaufland a declarat că va introduce pentru început în program între 30 și 50 de produse de bază fabricate în Bulgaria. Lidl a confirmat participarea cu o selecție mai largă de bunuri esențiale, inclusiv unele produse de igienă. Metro intenționează să înceapă cu peste 100 de articole, extinzându-se ulterior la peste 150. Billa a anunțat data lansării pentru 18 iunie cu peste 100 de produse marcate, în timp ce Fantastico a declarat că va oferi imediat cel puțin 50 de articole cu prețuri reduse. Minimart și DAR au confirmat, de asemenea, participarea cu coșuri mai mici, dar specifice, de bunuri esențiale.

Oficialii au declarat că unele lanțuri de magazine vor include și produse esențiale nealimentare, cum ar fi detergenții și produsele de igienă, extinzând domeniul de aplicare dincolo de produsele strict alimentare în anumite cazuri.

Guvernul a indicat, de asemenea, că, pe lângă reducerile imediate de prețuri, obiectivul pe termen lung este de a consolida producția alimentară internă și de a îmbunătăți competitivitatea furnizorilor bulgari pe piața cu amănuntul.

Un alt element al inițiativei implică încurajarea unei structuri de costuri partajate pentru reducerile promoționale, propunerile sugerând o distribuție 50:50 a cheltuielilor promoționale între producători și comercianți cu amănuntul, deși detaliile de implementare variază în funcție de lanț.

Autoritățile au adăugat că, deși inițiativa nu este destinată să înlocuiască promoțiile normale, se așteaptă să ofere prețuri mai stabile pentru bunurile esențiale în perioada de implementare și să sprijine gospodăriile vulnerabile care se confruntă cu presiuni legate de costul vieții.